Mattia Binotto (Ferrari): «Kein Raum für Fehler»

Ferrari-Teamchef Mattia Binotto spricht über die Ursprünge seiner Formel-1-Begeisterung und erklärt, warum der Rundkurs in Monza eine ganz besondere Strecke im WM-Kalender ist.

Nach drei Rennen in Folge, in denen die roten Renner aus Maranello einfach nicht schnell genug waren, um WM-Leader Max Verstappen die Stirn zu bieten, freut sich Mattia Binotto besonders stark auf das Heimspiel in Monza, bei dem die Scuderia wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden will.

Mit Blick auf den Highspeed-Rundkurs im Königlichen Park sagt der in der Schweiz aufgewachsene Italiener: «Diese Strecke nimmt im Rennkalender einen besonderen Platz ein, denn es ist eine superschnelle Piste, auf der die Motoren und Autos besonders hart gefordert werden. Vier Fünftel der Runde absolvieren die Fahrer am Limit, und alles muss perfekt funktionieren.»

«Das Rennen vergeht wie im Flug: 53 Runden werden in einem sehr hohen Tempo gefahren, so dass den Fahrern kein Raum für Fehler bleibt, denn normalerweise bleibt keine Zeit für eine Atempause», erklärt der Ingenieur, der auch die Tifosi in den höchsten Tönen lobt: «Einer der Gründe, warum alle Teams gerne hierher kommen, sind die Fans. Die Tifosi sind anspruchsvoll und kenntnisreich. Sie können auch wild sein, und ich persönlich werde nie vergessen, wie ich sie von der Boxenmauer aus auf die Strecke stürmen sah, nachdem Charles Leclerc den Italien-GP 2019 gewonnen hatte.»

«Sie geben dir ihre ganze Liebe, sie unterstützen dich, auch wenn es nicht so läuft, wie du es willst, und sie treiben dich an, immer besser zu werden. Es ist ein ganz besonderes Gefühl, sie unter dem Podium stehen zu sehen, und an diesem Wochenende werden wir unser Bestes geben, um ihnen das gewünschte Ergebnis zu liefern», verspricht Binotto, der auch verrät, woher er seine Formel-1-Begeisterung hat.

« Mein Grossvater war derjenige in meiner Familie, der sich sehr für Autos und Ferrari interessierte, und er gab diese Begeisterung für das springende Pferd an mich weiter und brachte mir die Formel 1 näher. Er verpasste kein einziges Rennen im Fernsehen, und ich schaute sie mir mit ihm an. Als ich heranwuchs, fühlte ich mich allmählich von der Scuderia, ihren Leuten und Fahrern angezogen. Ich war ein großer Fan von Gilles Villeneuve, denn er hat immer alles gegeben, egal, welches Auto er fahren musste.»

