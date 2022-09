Otmar Szafnauer: «Müssen uns weiter verbessern»

Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer ist sich sicher: Fernando Alonso und Esteban Ocon können auch in Monza in die Punkte fahren

In Zandvoort schafften es die Alpine-Piloten Fernando Alonso und Esteban Ocon zum fünften Mal in Folge in die Punkte. Auch in Monza erwartet Teamchef Otmar Szafnauer einen starken Auftritt, wie er erzählt.

Das Alpine-Duo Fernando Alonso und Esteban Ocon schaffte es in Zandvoort erneut in die Top-10. Der zweifache Weltmeister, der den 15. Saisonlauf von Startplatz 13 in Angriff nahm, durfte sich am Ende über den sechsten Platz freuen. Sein Stallgefährte fuhr von Position 12 los und wurde Neunter. Damit gab es zehn neue WM-Zähler für das Alpine-Team, das seine Führung auf McLaren im Kampf um den vierten Platz in der Konstrukteurswertung auf 24 Punkte ausbauen konnte.

«Zandvoort war für uns ein weiteres sehr gutes Rennen, bei dem beide Fahrer ihre schlechten Startplätze in Punkte ummünzen konnten. Es war ein grossartiger GP, bei dem wir mit einer guten Strategie und einem starken Auftritt der Fahrer die geforderten Leistungen erbracht haben», fasst Otmar Szafnauer rückblickend zusammen.

Der Teamchef erklärt aber auch: «Das Wochenende lief nicht komplett reibungslos ab, speziell das Qualifying gestaltete sich nicht wie üblich.» Gleichzeitig betont er: «Am Sonntag konnten wir das dann aber gut ausgleichen, deshalb sind wir auch zufrieden. Wir konnten zum fünften Mal mit beiden Autos punkten und das wollen wir auch hier in Monza schaffen. Und wir hatten ein paar kleinere Updates dabei, die einen deutlichen Unterschied ausmachten.»

«Monza ist eine der grossartigsten Strecken der Welt und eine, auf der wir alle in der Formel 1 gerne Rennen austragen. Hier geht es um hohe Geschwindigkeiten und harte Bremszonen, was in der Regel zu guten Rennen führt, und in den letzten Jahren gab es am Renntag einige Überraschungen», sagt Szafnauer mit Blick auf den Italien-GP, der am Sonntag ausgetragen wird.

«Die Fahrzeugabstimmung und die Flügeleinstellung sind ähnlich wie in Spa. Dort haben wir vor ein paar Wochen gut abgeschnitten, und natürlich streben wir auch hier eine ähnliche Performance an. Teamwork und Zusammenhalt spielen eine entscheidende Rolle in unserem Meisterschaftskampf und wir müssen uns weiter verbessern», fordert der 58-jährige Rumäne.

