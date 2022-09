Max Verstappen sauer: «Lächerlich und nicht korrekt»

Vier Siege in den vergangenen vier Rennen, 109 Punkte Vorsprung auf Verfolger Charles Leclerc: Max Verstappen eilt seinem zweiten WM-Titel entgegen. Aber was zuletzt in Zandvoort passiert ist, das ärgert ihn.

In der GP-Saison 2021 reichten Max Verstappen zehn Saisonsiege zum Titel. In der Saison 2022 ist der Red Bull Racing-Star schon in Lauf 15 bei dieser Zahl angekommen, der Niederländer hat also zwei Drittel aller Rennen gewonnen, 10 von 15 WM-Läufen! Dazu hat Max seinen Vorsprung ausgebaut, auf satte 109 Punkte.

Das schaut alles überaus erfreulich aus, aber es gibt auch Ärger. Der 24-Jährige wird im Fahrerlager des Autodromo Nazionale di Monza auf etwas angesprochen, das ihn echt auf die Palme bringt: Die Verschwörungstheorie, wonach ein (hüstel-hüstel) Defekt am Wagen von AlphaTauri-Fahrer Yuki Tsunoda Max überhaupt erst die Möglichkeit gegeben habe, den Heimsieg zu erringen. Anders formuliert: Red Bull Racing habe mit AlphaTauri paktiert, um Ferrari und Mercedes zu schlagen.

Zum Wirbel dieser durchgeknallten Theorie gehört auch, dass Hannah Schmitz, die Chefstrategin von Red Bull Racing, nach dem Rennen in sozialen Netzwerken teilweise aufs Übelste beschimpft worden ist.

Max reicht’s: «Ich bin froh, dass AlphaTauri reagiert und eine starke Reaktion gezeigt hat. Ich finde das alles lächerlich und nicht korrekt. Solche Hetze sollte nicht mehr passieren dürfen. Ich finde es schon bizarr, sich ein solches Szenario überhaupt vorzustellen. Ich frage mich: Wie kommt man auf einen solch durchgeknallten Gedanken? Und dass dann Hass über bestimmte Personen ausgeschüttet wird, das ist jenseits meines Verständnisses.»

«Zum Glück ist Hannah eine sehr starke Persönlichkeit. Sie weiss, wie gut sie bei uns aufgehoben ist. Ich finde aber auch, dass man solche Geschichten nicht unnötig aufbauschen sollte, denn wer so etwas in die Welt setzt, der verdient diese Aufmerksamkeit nicht.»



«Wir können uns noch so hartnäckig gegen Fehlverhalten im Netz einsetzen, aber so lange soziale Netzwerke so offen sind, ist gegen Hetze nicht viel zu machen. Ich finde, da müssten die Betreiber viel härter durchgreifen. Es gibt erste Schritte der betroffenen Firmen, aber es ist nicht genug. Selbst wenn ein Account eines Hetzers gesperrt wird, dann eröffnet er unter anderen Namen einfach einen anderen.»



«Ich finde soziale Netzwerke grundsätzlich eine gute Sache, aber leiden bieten sie eben viel Spielraum für Missbrauch. Es ist mir in diesem Zusammenhang auch nicht wichtig, ob nun wir das Ziel sind oder ein anderes Team. Wir wissen alle, was wir tun, und wir lieben diesen Sport. Was einige Menschen über die Formel 1 in die Welt setzen, das ist rundweg lachhaft.»





Ergebnis Niederlande-GP, Zandvoort

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:36:42,000 h

02. George Russell (GB), Mercedes, +4,071 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +10,929

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,016

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,168

06. Fernando Alonso (E), Alpine, +18,754

07. Lando Norris (GB), McLaren, +19,306

08. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,916

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +21,117

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +22,459

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +27,009

12. Alex Albon (T), Williams, +30,390

13. Mick Schumacher (D), Haas, Crash, +32,995

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +36.007

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, Wasserdruck, +36,869

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 37,320

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +37,764

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

Out

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Hinterachse





WM-Stand (nach 15 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 310 Punkte

02. Leclerc 201

03. Pérez 201

04. Russell 188

05. Sainz 175

06. Hamilton 158

07. Norris 82

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Magnussen 22

12. Vettel 20

13. Ricciardo 19

14. Gasly 18

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 5

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. Latifi 0

21. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 511 Punkte

02. Ferrari 376

03. Mercedes 346

04. Alpine 125

05. McLaren 101

06. Alfa Romeo 51

07. Haas 34

08. AlphaTauri 29

09. Aston Martin 25

10. Williams 4