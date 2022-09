Lewis Hamilton und Mercedes: Aufholjagd in Monza

Lewis Hamilton und George Russell konnten am Trainingsfreitag nicht so stark zulegen wie die Konkurrenz

Mercedes-Star Lewis Hamilton wird im 16. Saisonlauf in Monza viel Boden gutmachen müssen, um in die Punkte zu kommen. Doch das Team ist zuversichtlich, dass dies klappen wird.

Der Start ins Monza-Wochenende verlief für das Mercedes-Team besser als erwartet. Die Silberpfeil-Piloten George Russell und Lewis Hamilton belegten im ersten Training die Plätze 3 und 4 und waren ziemlich zufrieden mit ihren Dienstwagen. In der zweiten Session rutschte das Duo auf die Positionen 5 und 7, wobei der jüngere der beiden Sternfahrer erneut die Nase vorn hatte.

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin fasste nach getaner Arbeit zusammen: «Das erste Training verlief gut, und wir hatten das Auto sowohl auf einer einzelnen Runde als auch im Renntrimm gut im Griff. Die zweite Session war schwieriger und beide Fahrer litten unter mangelndem Grip am Heck.»

«Was das Tempo angeht, so haben unsere Konkurrenten offenbar zwischen den Sessions einen grösseren Schritt gemacht als wir, also müssen wir uns das im Detail ansehen, wo wir im Vergleich an Boden verloren haben», analysierte der Brite.

Shovlin weiss: «Wir haben erwartet, dass dieses Wochenende schwierig wird, denn das Auto ist ähnlich abgestimmt wie in Spa. Und angesichts der Motor-Strafe für Lewis müssen wir im Rennen viel Boden gutmachen, bevor wir in die Punkte kommen können.»

An den Zielsetzungen ändere das aber nichts, stellte der 48-Jährige klar. «Es geht darum, mit beiden Fahrern gut zu punkten. Und die Tatsache, dass wir mit dem Auto in der ersten Session gut zurechtkamen, macht uns Mut, dass wir es in dieses Arbeitsfenster zurückbringen können.»

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586

1. Training, Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941