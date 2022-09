George Russell: Selbstsüchtig? Gierig? Hinterhältig?

Im Anschluss an den Grossen Preis der Niederlande gab es in den sozialen Netzwerken viel Hass gegen Red Bull Racing und AlphaTauri. Aber auch George Russell bekommt sein Fett weg.

Die Formel 1 treibt schon seltsame Blüten, besonders seit Fans sich in den sozialen Netzwerken austoben. Nach dem Zandvoort-GP kursierte unter einigen Fans die abstruse Theorie, AlphaTauri und Red Bull Racing hätten gemeinsame Sache gemacht, um Verstappen den Sieg im Heim-GP zu ermöglichen. Das hat Max Verstappen richtig stinkig gemacht. Und auch Yuki Tsunoda hat für Verschwörungstheoretiker klare Worte gefunden.

Im ganzen Wirbel fast unbemerkt: Nicht nur RBR mit Chefstrategin Hannah Schmitz sowie AlphaTauri wurden zur Zielscheibe, auch Mercedes-Fahrer George Russell ist angefeindet worden. Ihm wird Hinterhältigkeit vorgeworfen, Selbstsucht und Gier. Er habe sich auf Kosten von Lewis Hamilton eiskalt Rang 2 gekrallt. Hamilton fuhr auf harten Reifen zu Ende und fiel auf Rang 4 zurück.

Dabei zielte die Rennstrategie von Mercedes-Benz (weiche Reifen für Russell kurz vor Schluss) völlig nachvollziehbar darauf, Verstappen vielleicht am Sieg hindern zu können.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff sagte am Abend nach dem Rennen richtig: «Auf den Rängen 2 und 3 wären wir mit einer konservativen Vorgehensweise ohnehin ins Ziel gekommen. Also wollten wir mit George etwas riskieren, um möglicherweise den Sieg zu erobern.»



Abschätzige Posts gegen George Russell gründen darin, dass nicht Hamilton diese Chance erhielt. Als hätte der Rennfahrer diese Entscheidung gefällt!



Russell in Monza: «Ich war überrascht, dass Lewis keine frischen Reifen erhielt. Aber später hörte ich, dass einfach nicht genug Zeit war, um beide Fahrer mit Reifen auszurüsten.»



George ist wütend: «Diese widerwärtigen Wortmeldungen hören einfach nicht auf. Wir haben zu viel von diesem Müll im Netz. Die Betreiber der sozialen Netzwerke und die Regierungen stehen in der Pflicht, sich entschlossener gegen Hass und Häme zu stellen. Wir können derzeit nicht mehr tun als solche Accounts zu melden. Und Mercedes arbeitet an einer Software, welche abschätzige Kommentare filtern sollte. Aber letztlich ist es schwierig, die Menschen an solchen Tweets oder Posts zu hindern.»



«Ich kann die Leute nur erneut auffordern: ‘Bevor ihr einen Post absetzt, denkt nach! Tragt ihr irgendwas Positives bei? Falls nicht, dann lasst es einfach bleiben!’ Ich finde es jammerschade, was da alles verbreitet wird.»





2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,664 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:21,807

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,857

04. Lando Norris (GB), McLaren, 1:22,338

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,386

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:22,394

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,503

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:22,728

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:22,752

10. Alex Albon (T), Williams, 1:22,835

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:22,911

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:22,938

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:22,993

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,135

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,217

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:23,557

17. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:23,731

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,785

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:23,982

20. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,586





1. Training, Autodromo Nazionale Monza

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:22,410 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:22,487

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:22,689

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:22,831

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,840

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:23,075

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:23,099

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:23,260

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:23,394

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:23,511

11. Alexander Albon (T), Williams, 1:23,529

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:23,570

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:23,640

14. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:23,661

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:23,688

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:23,856

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:24,006

18. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:24,317

19. Nyck de Vries (NL), Aston Martin, 1:24,731

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:24,941