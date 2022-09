Zak Brown über Otmar Szafnauer: «Ein wenig doof»

Alpine wollte 2023 mit dem jungen Australien Oscar Piastri fahren, aber der hat sich zu McLaren abgeseilt. McLaren-CEO Zak Brown kann sich ein wenig Häme für Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer nicht verkneifen.

Beim Formel-1-Rennstall Alpine war man sich seiner Sache zu sicher: Zunächst wurde unterschätzt, dass sich Superstar Fernando Alonso in die Arme von Aston Martin werfen könnte; anschliessend erwies sich das Abkommen mit Supertalent Oscar Piastri als mangelhaft – die Vertrags-Schlichtungsstelle des Autosport-Weltverbands befand einen Vertrag von Piastri mit McLaren als rechtlich bindend, das Abkommen mit Alpine hingegen nicht. Formel-1-Champion Nico Rosberg kritisierte: «Alpine macht eine ganz schlechte Figur.»

Wochenlang hatte Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer beteuert, Piastri werde ganz bestimmt für die Blauen fahren. Es war in jener Phase auffällig, dass es von McLaren so gut wie keine Kommentare gab, abgesehen davon, dass McLaren-Teamchef Andreas Seidl darauf verwies, dass die Schlichtungsstelle das alles klären werde.

Nun kann sich McLaren-CEO Zak Brown ein wenig Häme nicht verkneifen. Der 50-jährige Kalifornier sagte im Rahmen des IndyCar-Finales von Laguna Seca (am gleichen Wochenende wie der Italien-GP) gegenüber NBC Sports: «Die ganze Aktion hat ziemlichen Wirbel verursacht, aber wir haben dazu kaum etwas gesagt. Wir fanden einfach, es sei besser, die Sache zu klären und sich dann zu Wort zu melden. Wenn wir uns die ganzen Aussagen von Otmar ansehen, wie zuversichtlich er war und das alles, dann schaut er nun ein wenig doof aus.»



«Das ist genau der Grund, wieso es in solchen Situationen besser ist, den Mund zu halten. Wenn die Fakten auf dem Tisch liegen, kann man sich immer noch äussern. Viele Leute kannten die ganzen Details nicht. Nach dem Urteil des Genfer FIA-Büros sind sehr viele Einzelheiten ans Licht gekommen. Wir hielten uns bewusst zurück, und ich ging auch nicht auf die zahlreichen Nachrichten von Fans ein, die direkt bei mir eintrudelten.»



Während McLaren in der kommenden Saison mit Lando Norris und Oscar Piastri antreten wird, ist noch nicht klar, wer bei Alpine an der Seite von Esteban Ocon in Blau antritt.

Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6