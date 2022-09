Alex Albon nach Atemstillstand: Dank an die Ärzte

Nachdem Alex Albon in Italien am Blinddarm operiert wurde und dabei einen Atemstillstand erlitt, dankt der Thai-Brite den Ärzten. «Sie haben einen wirklich hervorragenden Job gemacht», lobt er.

Am Samstagmorgen vor dem Italien-GP in Monza war klar: Alex Albon konnte nicht am weiteren Rennwochenende auf der Highspeed-Piste im Königlichen Park teilnehmen. Der Grund: Der Williams-Pilot musste wegen einer akuten Blinddarmentzündung gleich einen Eingriff vornehmen lassen.

Albon wurde in Mailand operiert und wegen der Narkose gab es Komplikationen, wodurch er einen Atemstillstand erlitt. Deshalb musste er zwangsbeatmet auf die Intensivstation verlegt werden. Zum Glück erholte sich der 26-Jährige daraufhin, am Dienstag konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden und nach Monaco in sein Zuhause zurückkehren.

Von dort meldete sich der Thai-Brite in den sozialen Medien und teilte am Freitagabend in einem Video mit: «Ich fühle mich ziemlich gut, ich bin okay.» Und er lobte: «Am Samstag hatte ich ein Problem, und die Ärzte haben einen wirklich hervorragenden Job gemacht. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie dafür gesorgt haben, dass ich wieder gesund bin und das Krankenhaus am Dienstag verlassen konnte.»

«Seitdem bin ich in Monaco und ich laufe auch wieder herum. Das Ziel ist es, bis Singapur wieder bereit zu sein. Das wird schwierig, denn es ist eines der härtesten Rennen im WM-Kalender. Aber wir haben uns hohe Ziele gesteckt und werden sehen, wie es laufen wird. Ich möchte mich auch bei den Fans für alle lieben Nachriten bedanken, die ich bekommen habe. Ich habe so viele wie möglich davon gelesen und sie bedeuten mir sehr viel. Vielen Dank! Ich hoffe, wir sehen uns in Singapur wieder», fügte Albon an.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6