Max Verstappen zu WM-Titel in Singapur: «Glück nötig»

Red Bull Racing-Star Max Verstappen kann bereits in Singapur seinen zweiten WM-Titel gewinnen. Doch daran verschwendet der ehrgeizige Niederländer nach Eigenaussage keinen Gedanken.

Aus eigener Kraft ist die WM-Titelkrone beim nächsten Kräftemessen der Königsklasse für Max Verstappen noch nicht erreichbar. Der 24-Jährige braucht unfreiwillige Schützenhilfe von seinen Kontrahenten im diesjährigen Titelkampf.

Denn noch beträgt der Vorsprung des aktuellen Champions und WM-Leaders 116 WM-Zähler auf Charles Leclerc und 125 Punkte auf seinen Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez. Der Ferrari-Star darf maximal Achter werden, sollte sich Verstappen in Singapur seinen zwölften Saisonsieg und den Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde sichern. Pérez darf es zeitgleich nicht aufs Treppchen schaffen.

So interessant die Rechenspiele für die Beobachter und Fans sind, so wenig interessieren sie den schnellen Niederländer selbst. Er konzentriert sich nur auf eines, wie er am Rande des Autodromo Nazionale di Monza verriet: «Zum Titelgewinn in Singapur wäre wohl noch etwas Glück nötig. Aber daran denke ich nicht. Ich will einfach dorthin reisen und versuchen, auch dieses Rennen zu gewinnen.»

Ausserdem wolle er auch eine gute Zeit haben, betonte Verstappen. «Wir erleben derzeit eine grossartige Saison, das sollten wir schätzen und versuchen, den Moment ein wenig zu geniessen», erklärte der 31-fache GP-Sieger.

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6