Carlos Sainz: «Ich wurde zum Rennfahren geboren»

Carlos Sainz hat mit der gleichnamigen Rallye-Legende den besten Berater an seiner Seite. Der Spanier verrät, welcher Ratschlag seines Vaters seine ganze Rennfahrer-Karriere beeinflusst hat.

Carlos Sainz hat in seiner bisherigen GP-Karriere zwar erst einen Sieg errungen. Dennoch zählen die meisten Experten und Teamchef den Spanier zu den besten Fahrern im Feld. Das liegt nicht zuletzt an seiner Fahrweise, die stark von einem Ratschlag seines gleichnamigen Vaters beeinflusst wurde, wie der GP-Star unlängst im Gespräch mit der «New York Times» erzählt hat.

«Ich war früher sehr schüchtern und war mit vielen Leuten befreundet, mit allen Rennfahrern», berichtete der 28-Jährige aus Madrid. «Wenn ich dann auf einer Kartbahn war, wurde ich von Leuten herumgeschubst und aus dem Rennen geworfen, von denen ich dachte, dass sie mir das nie antun würden, weil wir uns abseits der Strecke gut verstanden.»

«Mein Vater sagte mir: ‚Nicht nur im Leben, sondern auch in jedem Sport, den du machst, bist du derjenige, der zubeisst, oder derjenige, der gebissen wird. Du musst der sein, der Druck macht, der hart ist, denn wenn du das nicht bist, wirst du zur Beute», erinnert sich der aktuelle WM-Fünfte.«Dieser Ratschlag hat meine Herangehensweise und meine Karriere verändert, sobald ich den Helm aufsetze, versuche ich, der Jäger und nicht der Gejagte zu sein.»

Sein Talent zeigte sich schon so früh, dass Sainz davon ausgeht, das Rennfahren im Blut zu haben. «Ich wette, das ist genetisch», sagt er über das Motorsport-Talent, das in seiner Familie herrscht. «Es gibt ein Video von mir, als ich etwa zweieinhalb Jahre alt war. Ich gab in einem batteriebetriebenen Auto gas und legte 360-Grad-Drehungen hin und driftete durch die Kurven.»

«Mein Vater kann mir das auf keinen Fall so früh beigebracht haben», ist sich der 13-fache GP-Podeststürmer aus dem Ferrari-Team sicher. «Wenn ich mir diese Videos ansehe, habe ich das Gefühl, dass da etwas in meinem Körper war, das wusste, wie man fährt, selbst in diesem jungen Alter. Ich wurde zum Rennfahren geboren, das ist in diesen Videos klar zu erkennen.»

WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6