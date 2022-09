Damon Hill über Alpine: Nachwuchstest irreführend

Nach dem Vertrags-Wirrwarr um Oscar Piastri stehen auf der Alpine-Kandidatenliste die Namen von 14 Piloten. Drei davon haben in Ungarn getestet. Für Weltmeister Damon Hill ein fragwürdiger Lösungsansatz.

Alpine hat das Tauziehen um das Nachwuchstalent Oscar Piastri gegen McLaren verloren, danach stellte Formel-1-Champion Nico Rosberg den Franzosen ein schlechtes Zeugnis aus. Gemäss Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer stehen auf der Liste möglicher Kandidaten für 2023 gleich vierzehn Piloten. Drei davon – Antonio Giovinazzi, Jack Doohan und Nyck de Vries – haben am Anfang dieser Woche hinter verschlossenen Toren drei Tage lang auf dem Hungaroring getestet.

Für Damon Hill, 1996 mit Williams Formel-1-Weltmeister geworden, ist dieser Test eine Notlösung mit fragwürdigem Ausgang. Der 22-fache GP-Sieger sagt im Podcast F1 Nation: «Für mich sind solche Tests eine unvollständige Art und Weise, um herauszufinden, welcher Fahrer zu einem passt.»

«Denn ein Test kann in Sachen Tempo irreführend sein. Wie oft haben wir bei einem Wintertest nach Wunderzeiten einem Team oder Fahrer viel zugetraut, und am ersten GP-Wochenende kam alles ganz anders. Ein Test, das bedeutet einen Tag lang fahren, bei unterschiedlichen Pistenbedingungen, was das Einschätzen noch schwieriger macht. Wenn die Verhältnisse am einen Tag viel besser sind als an einem anderen, wie soll man dann die Fähigkeiten des Piloten korrekt einordnen?»

«Auf der anderen Seite entsteht bei einem Test ein gutes Bauchgefühl dafür, welche Energie zwischen einem Piloten und dem Team entsteht, wie die Techniker auf den Fahrer reagieren, ob sie Führungsqualitäten spüren. Es geht um mehr als nur rohen Speed.»



Alpine hat zum Dreitagestest in Ungarn mit einem Vorjahresfahrzeug keine Stellung bezogen.





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6