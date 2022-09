Nyck de Vries (Williams): England-Einreise verweigert

Beim Grossen Preis von Italien in Monza hat der 27-jährige Nyck de Vries ein Formel-1-Debüt der Extraklasse hingelegt: toller Neunter im Williams. Weniger gut lief es beim Einreiseversuche nach England.

Die zwei heissen Themen von Monza: Der fünfte Sieg in Folge von Weltmeister Max Verstappen, und das eindrucksvolle Grand-Prix-Debüt seines niederländischen Landsmannes Nyck de Vries.

Der Kart-Weltmeister und Formel-2-Champion von 2019 errang beim GP-Klassiker auf Anhieb WM-Punkte, als Neunter in Diensten von Williams, als Ersatz für Alex Albon (Blinddarm-OP). De Vries ist in Monza zum 17. Niederländer geworden, der im Rahmen der Formel-1-WM zu einem Grand Prix angetreten ist, er hat als sechster Pilot seines Landes gepunktet, nach dem Grafen Carel de Beaufort, Le Mans-Sieger Gijs van Lennep, Jos Verstappen, Christijan Albers und Weltmeister Max Verstappen.

Der 1.67 Meter kleine De Vries bekommt grosses Lob, und dies zu Recht: Seit der Brasilianer Felipe Nasr mit Sauber in Australien 2015 Fünfter wurde, hat kein GP-Neuling besser abgeschnitten als Nyck de Vries! Carlos Sainz und Yuki Tsunoda wurden wie de Vries im ersten Grand Prix Neunter. Nyck de Vries hat somit ein sogar besseres Debüt hingelegt als Superstar Max Verstappen, der kam bei seinem ersten Grand Prix in Melbourne 2015 nicht ins Ziel, punktete dann aber beim zweiten Einsatz in Malaysia (Rang 7).

Punkte im ersten Rennen, das haben vor de Vries in den vergangenen 25 Jahren nur 19 Fahrer geschafft. Mit dieser grandiosen Leistung hat sich de Vries bei fast allen Teams ins Gespräch gebracht, wo noch Cockpits übrig sind. Nachdem Williams bestätigt hat, dass Nicholas Latifi keinen neuen Vertrag mehr bekommt, deutet vieles darauf hin, dass Teamchef Jost Capito dem Niederländer de Vries das Vertrauen schenkt.

Alex Albon erholt sich vom Eingriff, aber so ganz sicher ist es noch nicht, dass der Londoner in Singapur wirklich fahren kann. Also wollte de Vries für Williams nach England fliegen, um im Simulator für den Stadtkurs zu üben. Doch dazu kam es nicht.



De Vries erzählt auf seinen sozialen Kanälen: «Einreise für meinen 7.10-Uhr-Flug nach London verweigert! Nach dem Brexit ist eine europäische Identitätskarte kein gültiges Reisedokument mehr. Mein Pass befindet sich derzeit in der japanischen Botschaft – für das Visum wegen Suzuka. Mein zweiter Reisepass ist abgelaufen. England-Reise daher geplatzt. Ab nach Hause und früher Anfang des Wochenendes.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6