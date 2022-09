Kevin Magnussen zu Mick Schumacher: «Ist doch klar»

Haas-Teamchef Günther Steiner hat die Chance auf fifty-fifty geschätzt, dass Mick Schumacher bei den US-Amerikanern bleibt. Was Kevin Magnussen zu seinem Stallgefährten für 2023 sagt.

Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner spüren keine Eile: Sie können in Ruhe beobachten, wie sich der Fahrermarkt für die GP-Saison 2023 entwickelt – um dann den aus ihrer Sicht besten Mann für den zweiten Platz neben dem Dänen Kevin Magnussen zu wählen.

Der Südtiroler Günter Steiner hat festgehalten: «Die Chancen, dass Mick Schumacher bleibt, stehen bei fifty-fifty.» Der Meraner hat auch betont, dass er sich ein Fahrerduo aus Kevin Magnussen und Nico Hülkenberg vorstellen könne.

Der Hintergrund ist klar: Gene Haas und Günther Steiner versprechen sich von einem routinierten Mann wie Hülkenberg regelmässigere Punktefahrten als von einem jungen Piloten. Mick Schumacher hat es in 16 Rennen nur zwei Mal in die Top-Ten geschafft, Magnussen fünf Mal, Nico Hülkenberg in seiner letzten vollen Saison 2019 gleich zehn Mal, im Jahr davor elf Mal.



Viele verpasste Gelegenheiten von Mick Schumacher 2022 gehen nicht auf sein Konto, einige Male hat der Sohn des Rekord-Weltmeisters Michael Schumacher allerdings gepatzt. Das ist bei einem jungen Piloten normal, aber Haas braucht mehr, um sich im Mittelfeld gegen Williams, Aston Martin, AlphaTauri und Alfa Romeo zu behaupten.



Kevin Magnussen hat im Rahmen des GP-Klassikers von Zandvoort klargemacht, wie er die Situation einschätzt: «Ich bin an der Entscheidungsfindung nicht beteiligt, also halte ich mich da raus. Ich kann nur sagen, dass Mick einen guten Job macht.»



Auf die Frage, was sich bei Haas verbessern müsse, antwortete der WM-Neunte von 2018: «Das ist doch klar. Ein Rennstall braucht schnelle Fahrer, die konstant Leistung bringen und punkten können, die ein Team vorwärts bringen. Letztlich ist das aber alles Entscheidung des Managements.»





Grosser Preis von Italien, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:20:27,511 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,446 sec

03. George Russell (GB), Mercedes, +3,405

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +5,061

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,380

06. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,091

07. Lando Norris (GB), McLaren, +6,207

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +6,396

09. Nyck de Vries (NL), Williams, +7,122

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +7,910

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +8,323

12. Mick Schumacher (D), Haas, +8,549

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1 Rde

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Rde

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Rde

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Rde

Out

Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, Motorschaden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserverlust, Motor überhitzt

Sebastian Vettel (D), Aston Martin, Energie-Rückgewinnung





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6