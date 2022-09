Singapur-GP im TV: Zahlenspiele laut Verstappen dumm

Theoretisch kann sich Max Verstappen zurücklehnen. Charles Leclerc kann jedes Rennen gewinnen und der Niederländer Zweiter werden, selbst das würde zum Titelgewinn reichen. Für Verstappen ist das «dumm».

Wir haben am Montag vorgerechnet, wie Max Verstappen bereits am Wochenende in Singapur den Titel holen kann. Es geht aber auch gemütlicher. Denn theoretisch kann Charles Leclerc bei 116 Punkten Rückstand jedes Rennen in diesem Jahr gewinnen. Kommt Verstappen als Zweiter durchs Ziel, wird er trotzdem Champion.

Schön zu wissen, aber der 24-Jährige sagt, es sei «dumm», über die Zahlen zu reden. «Das kann man nicht - das kann man, sobald man aufhört zu fahren. Ich sagte bereits, dass das ganze Team genauso denkt», so Verstappen.

«Wir wollen mehr Rennen gewinnen. Wir sind nicht hier, um zu sagen: 'Oh, wir können nur Zweiter oder Dritter werden, als ob das okay wäre. So arbeiten wir nicht. Ich denke, wir wollen immer das Beste und wir wollen gewinnen, wir wollen nicht anderen Teams Siege schenken, nur um auf Nummer sicher zu gehen», so Verstappen.

Max weiter: «Natürlich wissen wir auch, dass wir die Rennen zunächst einmal ohne Probleme beenden müssen. Aber wenn man anfängt, so zu denken, schleichen sich vielleicht auch Fehler ein. Ich denke, es ist albern, jetzt schon darüber zu reden. Es gibt noch so viele Risiken, man will sich einfach nur konzentrieren.»

