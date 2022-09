Daniel Ricciardo: 2023 NASCAR mit Kimi Räikkönen?

Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo weiss: Es wird eng mit einem Formel-1-Stammplatz für 2023. Er könnte in der kommenden Saison in der NASCAR-Serie neben Kimi Räikkönen fahren!

Die Gefahr ist gross, dass der 33-jährige Australier Daniel Ricciardo für 2023 keinen Stammplatz mehr in der Königsklasse finden wird. Geringe Chancen gibt es nur noch bei Alpine und Haas.

Daniel Ricciardo schätzt seine Lage überaus realistisch ein: «Ich habe bereits akzeptiert, dass ich damit rechnen muss, im nächsten Jahr nicht mehr am Start zu stehen. Das wäre okay für mich. Wenn ich weiter Formel 1 fahren will, dann muss das sinnvoll sein.»

«Das ist ein schwieriges Jahr, und wenn ich einen Platz finde, dann soll das an einem Ort sein, an dem ich mich entfalten kann. Ich muss nicht ein Auto fahren, nur um in der Formel 1 das Feld zu füllen.»



Für den Australier Daniel Ricciardo ist vor knapp einem Jahr ein Traum in Erfüllung gegangen: Auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas) durfte der achtfache GP-Sieger jenen Chevy Monte Carlo fahren, mit dem sein Idol Dale Earnhardt 1984 im Winston Cup angetreten ist, der Top-Kategorie des StockCar-Sports.



Der Test war Ricciardo von McLaren-CEO Zak Brown versprochen worden, wenn Daniel für McLaren den ersten Podestplatz einfährt – was Ricciardo mit einem fabelhaften Sieg beim Grossen Preis von Italien in Monza 2021 abhakte. Brown besitzt eine grossartige Rennwagensammlung, darunter den Wagen von Earnhardt in Farben des Jeans-Herstellers Wrangler. Ricciardo war nach dem Test völlig aus dem Häuschen.



Nun berichtet die Herald Sun in Australien: Daniel Ricciardo habe vom gleichen Rennstall ein Angebot erhalten, für den Kimi Räikkönen sein NASCAR-Comeback gegeben hat – Trackhouse Racing. Teamchef Justin Marks sei davon überzeugt, dass Ricciardo ein toller Publikumsmagnet wäre und grössere Aufmerksamkeit in Australien zu Geldgebern aus diesem Land führen könnte.



Der 226-fache GP-Teilnehmer Ricciardo hat wiederholt betont, dass die Formel 1 seine Priorität sei und er sich erst dann nach anderen Serien umsehe, wenn feststeht, dass er für 2023 keine Chance mehr habe.





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6