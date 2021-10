Daniel Ricciardo im Earnhardt-NASCAR: Pure Freude

Weihnachten kommt für Daniel Ricciardo in diesem Jahr früher: Der 32-jährige Australier durfte für seinen Sieg in Monza in Austin den 1984er Chevy Monte Carlo von NASCAR-Ikone Dale Earnhardt fahren.

Für den Australier Daniel Ricciardo ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas) durfte der achtfache GP-Sieger jenen Chevy Monte Carlo fahren, mit dem sein Idol Dale Earnhardt 1984 im Winston Cup angetreten ist, der Top-Kategorie des StockCar-Sports.

Der Test war Ricciardo von McLaren-CEO Zak Brown versprochen worden, wenn Daniel für McLaren den ersten Podestplatz einfährt – was Ricciardo mit einem fabelhaften Sieg beim Grossen Preis von Italien in Monza abhakte. Brown besitzt eine grossartige Rennwagensammlung, darunter den Wagen von Earnhardt in Farben des Jeans-Herstellers Wrangler.

Daniel Ricciardo konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen, vom Einsteigen ins Auto übers Warmlaufenlassen des Wagens, beim Fahren und auch danach. Der McLaren-Fahrer liess es ordentlich krachen und verwöhnte die Fans auch mit zahlreichen, reifenrauchenden Kringeln. Der Australier strahlte vor purer Freude.

18. Februar 2001: NASCAR-Legende Dale Earnhardt prallte nach einer Kollision mit Sterling Marlin und Ken Schrader kurz vor Schluss des Daytona 500 in die Mauer. Der Unfall wirkte harmlos, hatte aber fatale Folgen – der siebenfache StockCar-Champion und 76-fache Laufsieger zog sich einen Schädelbasisbruch und Hirnverletzungen zu. Der Tod von Earnhardt erschütterte das US-amerikanische Publikum so tief wie 1994 der Verlust von Ayrton Senna die Formel-1-Fans.

Daniel Ricciardo: «Ich kann mich sehr gut an das Rennen vor zwanzig Jahren erinnern. Als klar wurde, was da passiert war, habe ich meinen Kumpel Stephen angerufen, mit dem ich schon Kart gefahren war, wie ich ein grosser Earnhardt-Fan. Wir haben im Grunde am Telefon nur noch geheult. Earnhardt war für mich ein Held, er war der Grund, wieso auch ich die Startnummer 3 verwenden wollte. Ich wollte ein wenig vom Image des ‚Intimidators’, also des Einschüchterers, mitnehmen. Meine Version davon wurde halt dann der Honigdachs, also der Honey Badger. Earnhardt ging keinem Zweikampf aus dem Weg, er fuhr beinhart. Das gefiel mir. Er war für mich eine Inspiration.»