Trotz Rücktritts: Vettel denkt an Aston Martin 2023

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hat hier in Singapur 2019 seinen 53. Grand Prix gewonnen. Ende 2022 hört er auf mit der Formel 1. Aber bei Aston Martin bringt er sich auch für 2023 ein.

Der Deutsche Sebastian Vettel könnte ganz entspannt seiner Formel-1-Rente entgegenfahren. Am GP-Wochenende von Ungarn hat er angekündigt: Der Grosse Preis von Abu Dhabi 2022 wird sein letzter sein.

Untätig wird der Weltmeister von 2010 bis 2013 nicht sein: Schon hat er angekündigt, welches sein nächster Renneinsatz nach dem Rücktritt sein wird. Und es würde nicht zur vorbildlichen Arbeitseinstellung des 53-fachen GP-Siegers passen, würde er in Sachen Einsatz jetzt den Fuss vom Gas nehmen.

Aston Martin-Teamchef Mike Krack sagt über den 293-fachen GP-Teilnehmer Vettel: «Es jetzt ruhiger angehen zu lassen, das würde nicht seinem Charakter entsprechen. Seb ist Profi durch und durch, daher gibt er bis zum letzten Moment alles. Und das war auch etwas, das er versicherte, als er uns über seinen Rücktritt informiert hat – dass er sich bis nach dem Finale für uns einsetzen werde.»

In Singapur hat Vettel einige überragende Rennen gezeigt, fünf Mal konnte er hier gewinnen – 2011, 2012 und 2013 mit Red Bull Racing, 2015 und 2019 mit Ferrari.



Auch am kommenden Wochenende wird der Heppenheimer seine ganze Erfahrung in die Waagschale legen. Mike Krack ist tief beeindruckt, denn das Engagement von Vettel beeinflusst – Rücktritt hin oder her – auch die GP-Saison 2023 der Grünen. «In einer Besprechung nach Training oder Rennen sagt Seb zum Beispiel bei einem bestimmten Thema: ‘Denkt daran für das Auto vom nächsten Jahr.’ In solchen Momenten wird wieder klar, wie er mit Leib und Seele dabei ist.»



Hat sich seit der Rücktrittsankündigung von Vettel bei der Arbeit etwas geändert? Mike Krack sagt: «Wenn er fährt, ist er voll auf seine Aufgaben fokussiert, da spüre ich keinen Unterschied.»



Kann sich Krack eigentlich eine Aufgabe für Vettel über den Rücktritt als Fahrer hinaus vorstellen? Der Luxemburger sagt: «Darüber haben wir bislang nicht gesprochen. Sebastian hat Zeit, in Ruhe über so etwas nachzudenken.»





WM-Stand (nach 16 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 335 Punkte

02. Leclerc 219

03. Pérez 210

04. Russell 203

05. Sainz 187

06. Hamilton 168

07. Norris 88

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Gasly 22

12. Magnussen 22

13. Vettel 20

14. Ricciardo 19

15. Schumacher 12

16. Tsunoda 11

17. Zhou 6

18. Stroll 5

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 545 Punkte

02. Ferrari 406

03. Mercedes 371

04. Alpine 125

05. McLaren 107

06. Alfa Romeo 52

07. Haas 34

08. AlphaTauri 33

09. Aston Martin 25

10. Williams 6