FP2 Singapur: Feuer bei Gasly, Carlos Sainz top

In der zweiten Trainingssession in Singapur blieb Carlos Sainz der Schnellste. WM-Leader Max Verstappen drehte die viertschnellste Runde und Pierre Gaslys AlphaTauri-Renner brannte.

Es dauerte nicht lange, bis sich die Piste von Singapur im zweiten Training füllte, denn mit 29,2 Grad Celsius Aussen- und 33,5 Grad Streckentemperatur waren die Bedingungen sehr viel repräsentativer als noch in der ersten Session, die bei deutlich heisseren Bedingungen am Nachmittag stattgefunden hatte. Nach den ersten acht Minuten führte Lewis Hamilton mit 1:44,091 min die Zeitenliste an. Der Mercedes-Pilot hatte das erste Training als Schnellster beendet.

Allerdings hatten sich die Red Bull Racing-Fahrer Max Verstappen und Sergio Pérez sowie Ferrari-Star Charles Leclerc zu diesem Zeitpunkt der zweiten Session noch nicht blicken lassen. Die Fans am Marina Bay Street Circuit hatten bereits die ersten Fahrfehler zu Gesicht bekommen. Sebastian Vettel vertat sich in der 13. Kurve, kurz darauf unternahm George Russell einen Ausritt.

Sehr viel besser lief es für Carlos Sainz, der mit 1:43,710 min eine neue Messlatte setzte. Doch Hamilton konterte mit 1:43,668 min, nur um von Sainz, der die 5,063 km in 1:43,231 min schaffte, wieder von der Spitze verdrängt zu werden.

AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly sorgte derweil für gelbe Flaggen mit einem Verbremser in der 18. Kurve, der ohne grössere Folgen blieb. Der Franzose belegte nach 20 Minuten den siebten Platz hinter Sainz, Hamilton, Russell, Fernando Alonso, Esteban Ocon und Lance Stroll. Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas und Vettel komplettierten die Top-10. Auf den weiteren Positionen folgten Kevin Magnussen, Lando Norris, Guanyu Zhou, Alex Albon, Daniel Ricciardo, Mick Schumacher und Nicholas Latifi. Verstappen, Pérez und Leclerc hatten noch immer keine gezeitete Runde gedreht.

Der Weltmeister und WM-Leader holte dies in den nächsten Minuten nach und reihte sich auf dem fünften Platz ein. Auf die Bestzeit von Sainz fehlten dem Titelverteidiger 1,414 sec. Er drehte nur eine gezeitete Runde, bevor er für längere Umbauarbeiten wieder an die Box abbog. Am Ende rückte er nochmals aus und drehte letztlich die vierschnellste Runde.

Sein Teamkollege Sergio Pérez musste kurz nach Halbzeit einen Stopp an der Box einlegen, weil er die Streckenbegrenzung mit dem linken Hinterrad gestreift hatte – auch Sainz, der die Bestmarke auf 1:42,751 min drückte, ereilte dieses Schicksal. Beide hatten Glück im Unglück und konnten ohne grossen Schaden weiterfahren.

Gelbe Flaggen gab es in den Minuten nach Halbzeit wegen Bottas, der in Kurve 16 einen Ausritt unternahm. Eine Schrecksekunde erlebte auch Gasly, der in den letzten Minuten die Box ansteuerte und schnell aussteigen musste, weil sein GP-Auto plötzlich in Flammen stand. Auch für seinen Teamkollegen Tsunoda lief die zweite Session nicht nach Plan. Der Japaner musste frühzeitig unter die Dusche, weil ein Problem mit dem Spritsystem seinen Einsatz verkürzte.

Nach der zweiten Trainingsstunde durfte sich Sainz über die Bestzeit freuen, sein Teamkollege Leclerc blieb zwei Zehntel langsamer und reihte sich auf dem zweiten Platz vor Russell, Verstappen, Hamilton, Ocon, Bottas, Alonso, Pérez und Stroll ein. Norris, Vettel, Magnussen, Gasly, Zhou, Albon, Tsunoda, Ricciardo, Schumacher und Latifi komplettierten die Zeitenliste.

2. Training, Singapur

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,587 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,795

03. George Russell (GB), Mercedes, 1:42,911

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,926

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:43,182

06. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,412

07. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,431

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,520

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:43,906

10. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:43,982

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:44,013

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:44,249

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:44,422

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,469

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,524

16. Alex Albon (T), Williams, 1:45,144

17. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,211

18. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:45,447

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:45,623

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:46,553