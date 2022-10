George Russell (Mercedes): «Kam nicht um die Kurven»

Mercedes-Pilot George Russell verpasste auf dem Marina Bay Street Circuit in Singapur den Q3-Aufstieg nur knapp, während sein Teamkollege Lewis Hamilton den dritten Startplatz einfuhr.

Für George Russell war das Abschlusstraining zum 17. WM-Lauf in Singapur eine grosse Enttäuschung, denn der Brite kämpfte mit einem technischen Problem, das seine Rundenzeit deutlich verlängerte. So kam es, dass der Mercedes-Pilot im zweiten Qualifying-Segment stecken blieb.

Den Aufstieg in die Top-10-Hatz verpasste er nur um sechs Tausendstel. Was möglich gewesen wäre, zeigte Lewis Hamilton, der die drittschnellste Runde drehte. «Ich hatte mit einem Bremsproblem zu kämpfen, das mich in den Kurven beeinträchtigte. Der Grip fühlte sich gut an, ich kam nur nicht um die Kurven», klagte Russell nach seinem Ausscheiden.

Und der Silberpfeil-Pilot schilderte: «Ich untersteuerte ständig, was sehr schade ist. Aber ich glaube nicht, dass wir wegen dieses Problems in Q3 besser gewesen wären. Wir haben einige Hinweise in den Daten gefunden, und ich hoffe, dass wir das Problem bis zum Rennen beheben können.»

«Natürlich ist es für mich und das ganze Team enttäuschend, denn das Auto machte hier einen starken Eindruck», fügte Russell seufzend an. «Lewis war wirklich schnell, aber leider hat es bei mir nicht sollen sein. Alles in allem ist es ein ermutigendes Wochenende für uns, aber natürlich sind wir hier, um Punkte zu holen, und schliesslich ist dies eine Strecke, auf der es auf das Qualifying ankommt. Glücklicherweise scheint der Reifenabbau stark zu sein, weshalb es ein Rennen mit zwei Stopps werden könnte.»

Qualifying, Singapur

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:49,412 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:49,434

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:49,466

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:49,583

05. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:49,966

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:50,584

07. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:51,211

08. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:51,395

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:51,573

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:51,983

11. George Russell (GB), Mercedes, 1:54,012

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:54,211

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:54,370

14. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:54,380

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:55,518

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:56,083

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:56,226

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:56,337

19. Alex Albon (T), Williams, 1:56,985

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:57,532