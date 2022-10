Mattia Binotto (Ferrari): Wieso Leclerc verloren hat

Platz 2 für Charles Leclerc beim Grossen Preis von Singapur. Das Gesicht des Monegassen nach dem Rennen sagte alles. Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erklärt, was schiefgelaufen ist.

Der stärkste Eindruck von Charles Leclerc und Ferrari nach diesem Nacht-GP von Singapur: Eine weitere Chance vertan. Der WM-Zweite Charles Leclerc gibt offen zu: «Ich bin enttäuscht.»

Der Monegasse konnte seine Pole-Position (wieder einmal) nicht in einem Sieg umsetzen, aus 18 Poles hat Leclerc nur 5 Siege gemacht. Zum Vergleich: Max Verstappen kommt auf 17 Poles, aber 31 Siege.

Beim Start kam Sergio Pérez besser weg, und der Mexikaner berichtigte eine statistische Merkwürdigkeit von Singapur – bei der 13. Ausgabe des WM-Laufs ist der Grand Prix erstmals vom zweiten Startplatz aus gewonnen worden.

Nach den Plätzen 2 (Leclerc) und 3 (Carlos Sainz) hat Ferrari-Teamchef Mattia Binotto die Geschehnisse zusammengefasst. «Die Reaktion von Charles beim Start war sehr gut, aber dann drehten die Räder an seinem Wagen zu stark durch. Letztlich erwies sich dieser Platzverlust als entscheidend. Hätte Charles seinen ersten Mal beim Start halten können, so wäre das ein ganz anderes Rennen geworden.»

«Wir werden prüfen müssen, wieso die Traktion am Auto von Charles nicht so gut war wie erwartet. An den ganzen Abläufen vor dem Start hat es jedenfalls nicht gelegen.»



«Wenn dein Team in einem Grand Prix den zweiten und dritten Rang herausfährt, dann kann man nicht von einem schlechten Rennen sprechen. Wir haben üppig gepunktet. Das Auto hat auf trockener und nasser Bahn gleich gut gearbeitet. Gemessen an den Rennen in Belgien und in den Niederlanden ist es gut gelaufen.»



«Nachdem wir in Singapur auf Slicks wechseln konnten, hatten wir zeitweise das schnellste Auto. Ich glaube auch nicht, dass wir punkto Strategie etwas hätten besser machen können. Wenn da nur nicht der Start gewesen wäre.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6