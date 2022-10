Ralf Schumacher: Toto Wolff ein schlechter Verlierer

Der grosse Aufreger im Rahmen des Singapur-GP: Schwere Vorwürfe von Mercedes Richtung Red Bull Racing, die Budget-Obergrenze nicht eingehalten zu haben. Die Einschätzung von GP-Sieger Ralf Schumacher.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat gegen Red Bull Racing gravierende Vorwürfe erhoben: Der Österreicher meinte am Marina Bay Circuit, es sei doch ein offenes Geheimnis im Fahrerlager, dass Red Bull Racing das finanzielle Reglement in Sachen Kostendeckel verletzt habe. Sogar Zahlen wurden feilgeboten.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sprach von Verleumdung, und auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko ist sehr wütend: «Zunächst einmal sind solche Aussagen schon sehr verwunderlich. Wir haben keinerlei Information bisher. Wo kommt diese Detailinformation, die Toto Wolff für den Vorwurf benutzt hat, eigentlich her? Das gehört als erstes geklärt.»

Der 79-jährige Grazer weiter: «Zudem liegt bis dato kein Abschlussbericht vor. Es gibt einige Punkte, welche wir anders auslegen als die Regelhüter der FIA. Das muss ausdiskutiert werden. Wenn von diesen sechs Punkten nur zwei berücksichtigt werden, sind wir unter dem Kostendeckel. Was da an Zahlen herumschwirrt, ist völliger Unsinn.»

Die FIA will am 5. Oktober informieren, was denn nun wirklich Sache ist. Bis dahin sind angebliche Regelverstösse von Red Bull Racing und Aston Martin unbelegte Unterstellung, es gilt die Unschuldsvermutung, wie Ex-GP-Pilot Martin Brundle betont hat.

Wie ordnet der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher die Situation ein? Der GP-Experte unserer deutschen Kollegen von Sky sagt: «Das Grundgerüst ist definitiv erschüttert. Die FIA muss sich da selbst einer Untersuchung unterziehen, weil es darf und kann nicht sein, dass da etwas rausrutscht. Was hier passiert, das schadet nur der Formel 1 und Schuld kann nur der Weltverband selber sein. Die FIA muss hier durchleuchtet und möglicherweise bestraft werden.»



«Egal, was am Mittwoch rauskommt: Für mich ist Toto Wolff mit seiner harschen Kritik eher der schlechte Verlierer, der bis heute nicht verdaut hat, dass er die WM 2021 verloren hat. Das finde ich schade. Was aber klar ist: Der Kostendeckel muss eingehalten werden. Sollte das nicht so gewesen sein, dann muss natürlich eine Strafe her.»





Rennen, Singapur

01. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 2:02:15,238 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,595 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,305

04. Lando Norris (GB), McLaren, +26,133

05. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +58,282

06. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +61,330

07. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +63,825

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,032

09. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +66,515

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +74,576

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +93,844

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +97,610

13. Mick Schumacher (D), Haas, +1 Runde

14. George Russell (GB), Mercedes, +2 Runden

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Unfall

Esteban Ocon (F), Alpine, Motorschaden

Alex Albon (T), Williams, Aufgabe nach Dreher

Fernando Alonso (E), Alpine, Motorschaden

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Kollision mit Zhou

Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, Kollision mit Latifi





WM-Stand (nach 17 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 341 Punkte

02. Leclerc 237

03. Pérez 235

04. Russell 203

05. Sainz 202

06. Hamilton 170

07. Norris 100

08. Ocon 66

09. Alonso 59

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 24

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. De Vries 2

21. Latifi 0

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 576 Punkte

02. Ferrari 439

03. Mercedes 373

04. McLaren 129

05. Alpine 125

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 37

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 6