James Allison (Mercedes): «Saisonsieg ist möglich»

Mercedes-Ingenieur James Allison erklärt, warum er überzeugt ist, dass die Silberpfeile in diesem Jahr noch einen Sieg einfahren können. Gleichzeitig betont er, warum das Team damit aber nicht zufrieden ist.

Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell hat in diesem Jahr schon 13 Podestplätze eingefahren, einen Sieg konnte aber keiner der beiden Teamkollegen einfahren. Den Briten bleiben noch fünf Rennen, um das zu ändern und geht es nach James Allison, ist ein Triumph der Silberpfeile auch noch möglich.

Der Ingenieur sagt auf die Frage, ob er noch an die Siegchance in diesem Jahr glaube: «Die Antwort darauf ist ja, der Saisonsieg ist noch möglich. Es gab in diesem Jahr eine Reihe von Gelegenheiten, bei denen wir den Sieg schon in der Tasche gehabt hätten, wenn die Dinge nur etwas anders gelaufen wären. Wenn man nicht das stärkste Auto hat, und das haben wir nicht, dann kommen diese Siege eher zufällig zustande.»

«Aber wenn das Auto schnell genug ist, um in der Nähe der Spitze zu sein, und bei all den Unwägbarkeiten, die in einem Rennen passieren können, kann man mit etwasRückenwind einen Sieg erringen», ist Allison überzeugt. «Ich denke, dass wir in diesem Jahr oft genug vorne waren und uns in eine Position gebracht haben, in der wir von diesem Glück hätten profitieren können. Und es ist wahrscheinlich, dass dies im weiteren Verlauf der Saison auch passiert. Das wäre natürlich grossartig.»

«Aber ich denke, dass wir alle im Team – und ich bin mir sicher, dass auch alle Fans des Teams –damit glücklich wären, aber nicht wirklich zufrieden. Denn wir werden erst dann richtig glücklich und zufrieden sein, wenn wir ein Auto haben, mit dem wir an jedem Wochenende, an dem wir es auf die Strecke bringen, von der Spitze aus gewinnen können. Und das ist es, was wir anstreben», stellt der 54-Jährige gleichzeitig klar.

Und Allison verspricht: «Natürlich werden wir alle Chancen nutzen, die sich uns in diesem Jahr noch ergeben. Aber wir fokussieren uns hauptsächlich darauf, unseren Fahrern das Material zu geben, mit dem sie in der Lage sind, die gesamte Saison hindurch auf jeder Strecke ganz vorne mitzukämpfen.»

