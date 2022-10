Max Verstappen (3.): «Das ändert doch nichts»

Formel-1-Weltmeister und WM-Leader Max Verstappen nach dem ersten Training, das er als Drittschnellster abschliesst: «Mehr als Grundlagenarbeit war heute nicht drin. Aber das ist für alle gleich.»

Typische Wechselbedingungen in Japan: nasser Freitag, trockener Samstag, das sagen jedenfalls die japanischen Meteorologen vorher, mögliche Schauer am Sonntagnachmittag zum Rennen.

Formel-1-Champion Max Verstappen beendet das zweite freie Training als Drittschnellster und sagt: «Ich hätte mir gewünscht, dass wir heute Verhältnisse hätten, die ein wenig repräsentativer dafür sind, was am Samstag und wohl auch am Sonntag passieren wird.»

«Klar ist es immer fabelhaft, hier auf dieser tollen Rennstrecke zu fahren. Aber es kann schnell mal so regnen, dass du überhaupt nicht mehr fahren kannst. Ich bin froh, dass wir heute den Fans eine Show bieten konnten, sie mussten so lange warten, um wieder Formel-1-Autos zu sehen.»

«Wir haben Grundlagenarbeit erledigt, mehr kannst du eigentlich nicht tun. Aber wir müssen auch im Kopf behalten, dass es am Sonntagnachmittag ebenfalls nass werden könnte. Also war die Arbeit heute gewiss nicht umsonst.»



«Alles deutet darauf hin, dass wir am Samstagmorgen trockene Bahn haben werden, darauf freue ich mich sehr. Aber Freitag im Nassen und Samstag im Trockenen bedeutet auch – alle fangen wieder bei Null an. Wir Fahrer sitzen dabei im gleichen Boot, also hat niemand einen Vorteil oder Nachteil. Daher glaube ich auch nicht, dass dieses Hin und Her einen grossen Einfluss haben wird auf die übliche Reihenfolge.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090