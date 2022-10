Christian Horner: Verstappen vor schwierigem Spagat

Im zweiten freien Training von Suzuka gab Mercedes den Ton an, aber das bringt Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner keinen Moment aus der Ruhe. «Ich würde nicht zu viel in diese Zeiten hinein interpretieren.»

Eine klamme Sache, dieser erste Trainingstag auf der grandiosen Rennstrecke von Suzuka, bei Regen, 15 Grad und einer Strecke, die sich nie mehr aufheizte als auf 20 Grad. WM-Leader Max Verstappen nach seiner drittschnellsten Zeit: «Das war nicht repräsentativ, morgen auf trockener Bahn fängt alles wieder bei null an.»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ergänzt: «Es ist sehr schwierig einzuschätzen, was dieser Tag über das wahre Kräfteverhältnis an diesem Wochenende aussagt. Die Strecke geht ziemlich auf die Reifen. Wir haben uns auf den Einsatz von nur einem Satz Intermediate-Walzen entschieden, bei Mercedes wurden – wenn ich das richtig gesehen habe – drei Reifensätze verfeuert.»

«Ich glaube, wir haben soliden Speed, auch hier. Aber heute haben wir gesehen, wie schnell die Vorderreifen bei diesen Bedingungen abbauen, ich würde also nicht zu viel in die Zeitenliste hinein interpretieren.»

«Wir finden es schwierig, nach dem richtigen Kompromiss zu suchen. Denn heute war es richtig nass, am Samstag soll es trocken bleiben, aber am Sonntag könnte es wieder regnen. Wir müssen also in Sachen Abstimmung einen Mittelweg finden, um für alle Verhältnisse gerüstet zu sein, was Federn und Dämpfer angeht und auch Abtrieb.»

«Ich bin sicher, bei den kommenden Besprechungen heute Abend wird es vermehr darum gehen, ob wir eher auf eine gute Abstimmung im Qualifying hin arbeiten oder im Rennen besser aufgestellt sein wollen.»



«Vor allem im ersten Streckenteil ist ein frischer Satz Intermediates hier Gold wert. Von daher sagt die Zeitenliste eben nicht alles aus. Dennoch sind Russell und Hamilton konkurrenzfähig, keine Frage. Und Ferrari ist an diesem Freitag gewiss unter Wert geschlagen worden. Am Samstag wird das Feld zusammenrücken.»



Max Verstappen kann an diesem Wochenende seinen zweiten WM-Titel sicherstellen. Christian Horner sagt: «Ich würde es eher Gelegenheit als Wahrscheinlichkeit nennen. Im Tennis würden wir sagen: zweiter Matchball.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090