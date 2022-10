Sebastian Vettel: Erklärung für Schumacher-Crash

Mick Schumacher ist im ersten freien Training zum Japan-GP abgeflogen, im zweiten musste er zuschauen. Sein Kumpel Sebastian Vettel kann sich vorstellen, was da mit dem Haas-Fahrer passiert ist.

Die karierte Flagge des ersten freien Trainings war gefallen, Mick Schumacher war eigentlich nur noch wegen eines Startversuchs auf der Bahn – dann wurde er von der regennassen Suzuka-Bahn eiskalt erwischt: Abflug, Auto so kaputt, dass für den jungen Deutschen ein neues Chassis aufgebaut werden musste, damit Zuschauer im zweiten freien Training, Haas-Teamchef Günther Steiner ist frustriert.

Mick sagte zum Crash: «Das ist natürlich nicht toll. Ich habe diese Pfütze nicht gesehen, weil Leclerc vor mir gefahren ist und ich schlechte Sicht hatte. Dann gab es wie auf einer normalen Autobahn einen Moment Aquaplaning. Da kannst du nichts mehr machen, im Grunde bist du nur noch Passagier. Solche Sachen passieren.»

Micks Kumpel Sebastian Vettel sagt zum Unfall seines Landsmannes: «Zunächst mal ist es gut, dass ihm nichts passiert ist. Das ist da oben eine ganz schwierige Stelle. Es waren wirklich blöde Bedingungen. Ich weiss jetzt nicht, ob es vor seinem Startversuch war oder nachher, aber deine Reifen sind in solch einer Situation natürlich nicht so heiss wie bei einem normalen Lauf.»

«Und dann hat ihn wohl der zweite Bach, der dort über die Strecke lief, erwischt. Das ist so eine Stelle, wo du als Fahrer nie ganz sicher bist – soll ich jetzt lupfen oder nicht? Man geht ein wenig vom Gas, und manchmal ist das eben nicht genug.»



«Klar war das ein Fahrfehler, aber ehrlich gesagt war da nicht so viel Wasser auf der Strecke. Das sollten die Reifen eigentlich verdrängen können. Aber es ist nicht das erste Mal, dass mit diesen Reifen so etwas passiert.»





2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090