Offiziell: Pierre Gasly fährt 2023 für Alpine

Was seit Wochen als offenes Geheimnis gehandelt wurde, ist nun offiziell: Pierre Gasly wird im nächsten Jahr für das Alpine-Team auf Punktejagd gehen. Bei AlphaTauri wird er durch Nyck de Vries ersetzt.

Pierre Gasly wird im nächsten Jahr nicht mehr in den Farben von AlphaTauri in der Formel-1-Startaufstellung stehen. Der Franzose wechselt zum Alpine-Werksteam, um an der Seite von Landsmann Esteban Ocon Gas zu geben. Der 26-Jährige gehörte Jahrelang zum Red Bull Junior Team und stieg nach seinem GP2-Gesamtsieg von 2016 mit Toro Rosso (heute AlphaTauri) in die Formel 1 ein.

2019 wechselte er ins Red Bull Racing Team, für das er allerdings nur zwölf Renneinsätze bestritt, bevor er wieder zum Rennstall aus Faenza wechselte. 2020 feierte der aktuelle WM-Dreizehnte seinen ersten und bisher einzigen WM-Sieg in Monza, nahem er im Vorjahr in Brasilien als Zweiter seinen ersten GP-Podestplatz errungen hatte.

Im vergangenen Jahr stand er als Dritter von Baku zum dritten Mal auf dem Treppchen. In dieser Saison hatte er bisher mehr Schwierigkeiten, von den 17 WM-Läufen beendete er bloss sechs in den Punkten.

Nun freut sich der Rennfahrer aus Rouen über seinen mehrjährigen Vertrag mit Alpine. Bei AlphaTauri wird er durch Nyck de Vries ersetzt. «Ich freue mich, der Alpine-Familie beizutreten und dieses neue Kapitel in meiner Formel-1-Karriere zu beginnen. Für ein Team zu fahren, das französische Wurzeln hat, ist etwas ganz Besonderes. Ich kenne die Stärken von Alpine, da ich in den letzten Jahren gegen sie gefahren bin, und ihre Fortschritte und Ambitionen sind sehr beeindruckend.»

«Ich möchte Red Bull danken, da dies das Ende unserer neunjährigen Reise markiert», betont Gasly ausserdem. «Dank ihres Vertrauens und ihrer Unterstützung bin ich Formel-1-Fahrer geworden, und was wir in den letzten Jahren mit der Scuderia AlphaTauri erreicht haben, war etwas ganz Besonderes. Mit Blick auf die Zukunft möchte ich mein Bestes geben und all meine Erfahrung nutzen, damit ich um Podiumsplätze kämpfen und letztendlich dazu beizutragen kann, dass Alpine auch in Zukunft um WM-Titel kämpft.»

2. Training, Japan

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:41,935 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42,170

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42,786

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:42,834

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,187

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:43,204

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:43,533

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,733

09. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,884

10. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,525

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:44,709

12. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:44,962

13. Alex Albon (T), Williams, 1:45,039

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:45,257

15. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:45,261

16. Lando Norris (GB), McLaren, 1:45,885

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:46,030

18. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:46,776

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:47,491

Nicht im Einsatz: Mick Schumacher (D), Haas





1. Training, Japan

01. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:42,248 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:42,563

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:42,634

04. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:43,022

05. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:43,258

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:43,362

07. Mick Schumacher (D), Haas, 1:43,761

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:43,889

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:43,969

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:44,234

11. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:44,429

12. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:44,486

13. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:44,558

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:44,570

15. Alex Albon (T), Williams, 1:44,791

16. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:44,878

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:45,424

18. George Russell (GB), Mercedes, 1:46,103

19. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:46,192

20. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:48,090