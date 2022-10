Mercedes: Regenprognose für Japan-GP lässt hoffen

Im Qualifying auf der trockenen Piste von Suzuka kamen die Silberpfeile nicht auf Touren. Dennoch darf das Mercedes-Team auf ein starkes Ergebnis hoffen, denn der angekündigte Regen könnte für die erhoffte Wende sorgen.

Am verregneten Trainingsfreitag waren George Lewis und Lewis Hamilton auf dem nassen Suzuka Circuit noch gut unterwegs. Das Silberpfeil-Duo beendete den Auftakt ins 18. Kräftemessen der Saison auf den Plätzen 1 und 2, wobei der jüngere der beiden Teamkollegen die Nase vorn hatte. Am Samstag blieb die Piste aber trocken.

Und die beiden Sternfahrer mussten sich mit den Plätzen 6 und 8 begnügen – diesmal war der siebenfache Weltmeister der schnellere Mercedes-Fahrer. Der leitende Ingenieur Andrew Shovlin erklärte denn auch: «Wir hatten im Trockenen mit dem Auto zu kämpfen. Die Rennvorbereitungen am Vormittag verliefen nicht schlecht, aber das Tempo auf einer Runde entpuppte sich als schwierig, die Reifen haben einfach nicht gepasst. Wir verlieren viel Zeit auf den Geraden, aber auch in den Kurven sind wir nicht besonders stark.»

«Die Balance lag bis zum Qualifying in einem vernünftigen Bereich, aber die Rundenzeit wollte einfach nicht besser werden. Wir blieben beim steileren Heckflügel, da der Reifenabbau am Morgen sehr hoch war und für das Rennen ein zunehmendes Regenrisiko besteht», ergänzte der 48-jährige Brite.

«In beiden Situationen sollte diese Flügeleinstellung von Vorteil sein. Es wird allerdings kein Vorteil sein, um an den Alpine-Jungs vorbeizukommen, was uns jedoch rasch gelingen muss, wenn wir eine Chance haben wollen, gegen Red Bull Racing und Ferrari zu kämpfen», fügte Shovlin an.

Qualifying, Japan

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29,304 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:29,314

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:29,361

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:29,709

05. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:30,165

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:30,261

07. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:30,322

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:30,389

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:30,554

10. Lando Norris (GB), McLaren, 1:31,003

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:30,659

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:30,709

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:30,808

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:30,953

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:31,439

16. Alex Albon (T), Williams, 1:31,311

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:31,322

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:31,352

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:31,419

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:31,511