Charles Leclerc, Sergio Pérez: Verwirrung total

Totale Verwirrung nach dem Japan-GP: Strafe für Charles Leclerc, daher nur Dritter hinter Sergio Pérez, vor allem aber volle Punkte, daher Max Verstappen Weltmeister. Auch Leclerc und Pérez blickten nicht durch.

Minutenlang herrschte nach dem spannenden Grossen Preis von Japan heillose Verwirrung: Max Verstappen wurde als Weltmeister gefeiert, aber dabei fehlte ihm angeblich noch ein Punkt. Die Erklärung: Die FIA interpretiert die Regeln in Suzuka so, dass volle Punkte vergeben werden, und da Charles Leclerc wegen eines harten Manövers gegen Sergio Pérez gleich im Anschluss an den Grand Prix eine Fünf-Sekunden-Strafe erhielt und damit hinter dem Mexikaner Dritter wurde, feiert Max seinen zweiten WM-Titel.

Charles Leclerc sagt: «Von Runde 5 an ging es für mich bergab, ich hatte enorme Probleme mit den Reifen. Es war wie in Singapur, der Ferrari wärmt die Reifen gut auf, aber dann ist der Verschleiss zu groß. Riesengratulation an Max zum zweiten Titel. Im Grund war es ja nur eine Frage der Zeit, bis er den Titel in der Tasche hat. Ich hätte es gerne noch ein wenig hinausgezögert, aber nun denn... Jetzt schlagen wir 2023 zurück.»

Sergio Pérez sagte: «Die Strafe für Charles ist angemessen, sein Manöver war jenseots der Grenze. Ich bin so happy für Honda, dass wir Max hier als Champion haben, und das auch noch mit einem Doppelsieg.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall



WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Leclerc 249

03. Pérez 249

04. Russell 206

05. Sainz 202

06. Hamilton 178

07. Norris 101

08. Ocon 76

09. Alonso 63

10. Bottas 46

11. Ricciardo 29

12. Vettel 30

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0