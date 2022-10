Christian Horner: «Dachten, dass ein Punkt fehlt»

Selbst Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wusste nach dem Rennen in Japan nicht, ob sein Schützling Max Verstappen mit dem Sieg genügend Punkte für den zweiten Titelgewinn gesammelt hatte.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner wusste nach den mehr als drei Stunden, die das 18. Saisonrennen auf dem Suzuka Circuit inklusive Regenpause gedauert hatte, nicht, ob er sich «nur» über den Sieg von Max Verstappen oder auch über dessen zweite WM-Titelkrone freuen sollte. Denn der Japan-GP dauerte wegen des Regens in Suzuka nur 28 Runden.

Die versammelte Presse, die meisten TV-Experten sowie viele Teamverantwortliche waren überzeugt: In diesem Fall wird nicht die volle Punktzahl vergeben. Die FIA sah das anders, sie interpretierte die Regeln so, dass die reduzierte Punkte-Vergabe nur bei einem Rennabbruch zur Anwendung kommt.

Da das Rennen aber nach mehr als zwei Stunden Regenpause erneut aufgenommen wurde und Charles Leclerc seinen zweiten Platz wegen seiner Abkürzung im Duell mit Sergio Pérez durch eine 5-sec-Strafe verlor, vergrösserte sich der Vorsprung von Verstappen auf den Ferrari-Star derart, dass es zum Titelgewinn reichte.

Horner gestand: «Wir dachten, dass nicht die volle Punktzahl vergeben wird und Max am Ende ein Punkt fehlen würde, um nicht mehr eingeholt werden zu können. Wir dachten darüber nach, ihn an die Box zu holen, um ihn für die Jagd nach dem Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde mit frischen Reifen auszurüsten.»

«Wow, das übertrifft unsere kühnsten Erwartungen. Max war in diesem Jahr wirklich dominant. Das ist unser 14. Saisonsieg, und damit ein neuer Rekord für unser Team. Und wie Max seit dem ersten Rennen unterwegs war... Wir haben so viele Schwierigkeiten in den ersten Rennen überwunden und uns zurückgekämpft, weil er und das ganze Team ein neues Niveau erreicht haben», ergänzte der Brite.

Japan-GP, Suzuka, 9. Oktober

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8