Sergio Pérez (2.): «Strafe gegen Leclerc musste sein»

Rang 2 für Sergio Pérez beim 18. Saisonrennen der Formel 1 in Suzuka (Japan): Der Red Bull Racing-Fahrer ist nach einem heissen Duell mit dem Ferrari-Piloten Charles Leclerc überzeugt: «Es tut mir leid, aber die Strafe gegen Charles musste sein.»

«Checo» versuchte in der Schlussphase des auf 28 Runden verkürzten WM-Laufs alles, um am Ferrari vorbeizugehen, dabei machte sich Leclerc sehr breit – zu breit, wie die Regelhüter der FIA befanden. Sie brummten dem Monegassen eine Fünf-Sekunden-Strafe auf. Daher wurde Pérez neu als Zweiter vor Leclerc klassiert. Und weil es in diesem Rennen nach dem Re-Start volle Punkte gab, stand damit der zweite WM-Titel von Max Verstappen fest.

Der 32-jährige Mexikaner Pérez meinte: «Grundsätzlich war das ein klasse Duell gegen Charles. Aber wegen des Regens konnten wir die Heckflügel unserer Autos nicht flach stellen, und dadurch wurde das mit dem Überholen in Suzuka sehr knifflig.»

«Ich sah, dass Charles sein Auto sehr geschickt platzierte. Ich bemerkte auch, dass er Probleme mit den Reifen hatte. Aber an jenen Stellen, wo ich mir die besten Überholchancen ausrechnete, fuhr er besonders stark. Er machte mir das Leben schwer. Mir wurde klar: Den Kerl erwische ich heute nur, wenn ich ihn in einen Fehler treiben kann.»

«Sein Auto schlug in der Schikane in der letzten Runde quer, und ich dachte – prima, das ist meine Gelegenheit! Aber er blieb vorne. Ich fand das Manöver ziemlich grenzwertig – und offenbar waren die Regelhüter der gleichen Ansicht.»

Die Rennkommissare fanden, Leclerc habe sich durch die Abkürzung in der Schikane einen unerlaubten Vorteil verschafft und brummten dem Monegassen einen Fünf-Sekunden-Penalty auf.

Zum WM-Titel von Max Verstappen stellte Pérez fest: «Meine Hochachtung. Wir hatten über weite Strecken der Saison nicht das schnellste Auto, aber er hat eine tolle Leistung nach der anderen abgeliefert. Max hat irgendwie mehr Speed gefunden als wir alle.»

«Zu Beginn der Saison fühlte ich mich im Auto wohler als er, aber als er den Dreh mal raus hatte, hatte ich keine Chance mehr», räumte der Mexikaner ein.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8