George Russell: Dickes Lob für Max Verstappen

Mercedes-Pilot George Russell musste sich im Japan-GP mit dem 8. Platz begnügen. Er blickt selbstkritisch auf das Rennen zurück, gleichzeitig lobt er Weltmeister Max Verstappen und dessen Red Bull Racing Team.

George Russell weiss, warum er im Japan-GP mehr als sieben Sekunden hinter seinem Teamkollegen Lewis Hamilton über die Ziellinie kam. Der junge Brite, der als Achter losfuhr, kreuzte die Ziellinie auch auf Position 8 liegen und analysierte hinterher gewohnt nüchtern: «Ich denke, dass wir ein stärkeres Auto hatten, als es das Ergebnis widerspiegelt, und dass wir heute den sechsten Platz hätten erreichen können. Ich glaube, dass mich das Anstellen in der Boxengasse beim Doppel-Stopp Positionen gekostet hat.»

«Das hat zu einem frustrierenden Nachmittag geführt, also müssen wir uns das genau anschauen und sehen, was die anderen Optionen gewesen wären. Danach konnte ich einige gute Überholmanöver zeigen – aber wir mussten versuchen, das wieder aufzuholen, was wir beim Stopp verloren hatten», seufzte der aktuelle WM-Vierte.

«Es war insgesamt ein merkwürdiger Nachmittag: Die Bedingungen zu Beginn waren unmöglich, nicht was den Grip angeht, sondern die Sicht und die Menge an Gischt, die diese Generation von Autos erzeugt», schilderte Russell, der wie alle anderen GP-Stars betonte: «Zudem müssen wir die richtigen Lehren aus dem Zwischenfall mit dem Bergungsfahrzeug ziehen, das an der Strecke war, während wir hinter dem Safety-Car fuhren.»

«Alles in allem waren es zwei schwierige Rennen für uns, und wir haben nicht die Punkte geholt, die wir hätten holen sollen», hielt der 24-Jährige nochmals fest. «Jetzt müssen wir uns neu aufstellen, uns auf die letzten vier Rennen der Saison konzentrieren. Wir müssen versuchen, alles an Leistung aus dem Auto herauszuholen.»

Nette Worte hatte der achtfache GP-Podeststürmer für Konkurrent Max Verstappen und dessen Red Bull Racing Team nach der erfolgreichen Titelverteidigung: «Natürlich gratuliere ich Max zum Gewinn seines zweiten WM-Titels. Der Ausgang war schon seit einiger Zeit klar, aber er und Red Bull Racing haben in diesem Jahr einen aussergewöhnlichen Job gemacht.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,7

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,6

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,3

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,3

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,3

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,6

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,1

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,7

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,8

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,9

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,5

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,0

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,4

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,0

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,0

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,5

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8