Christian Horner über Punkte-Wirrwarr: «Ein Fehler»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner ist erleichtert, dass der zweite WM-Titel von Max Verstappend sichergestellt ist. Der Brite findet aber Zeit, Kritik am Punkte-Durcheinander nach dem Rennen zu üben.

Minutenlang ging es nach dem Rennen hin und her: Ist Max Verstappen nun Weltmeister oder doch nicht? Nicht einmal der Niederländer wusste es, und selbst Team-Manager Jonathan Wheatley, einer der erfahrensten Männer im Fahrerlager, war sich nicht sicher.

Zum Chaos in Japan hat auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner Stellung bezogen. Der Engländer sagt: «Ich halte das alles für einen Fehler. Was nun passiert ist, das zeigt doch, dass nach der Farce von Belgien 2021 das Reglement nicht so gesäubert worden ist, dass die Sache für alle klar ist.»

«Auch bei uns herrschte die Meinung vor: Die Regel wird angewandt, dass mehr als 50 Prozent des Rennens gefahren sind, jedoch weniger als 75, und das hätte unserem Verständnis zufolge gestaffelte Punkte bedeutet. Und somit hätte Max ein Punkt gefehlt. Es folgte die Strafe für Leclerc, dann kam eine Berichtigung von der FIA in Sachen Punktevergabe, und erst dann war alles klar.»

Auch McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt: «Die Punktevergabe nach dem Rennen entspricht nicht der Absicht, welche die FIA und die Teams bei der Einführung gestaffelter Punkte verfolgten. Ganz offenbar haben auch wir da eine Lücke im Reglement übersehen. Und das wiederum bedeutet – der Job, der hier gemacht wurde, war nicht gut genug.»



Nochmals der Knackpunkt in Suzuka: Gestaffelte Punkte, das gilt nur für Rennen, die abgebrochen müssen und nicht wieder aufgenommen werden können. In Suzuka aber galt der WM-Lauf für die FIA-Offiziellen als beendet, wenn auch nicht mit voller Renndistanz von 53 Runden.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +88,091

18. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8