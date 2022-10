Lebensgefahr in Suzuka: GP-Stars sauer auf die FIA

Während der Rennpause im Japan-GP twitterten die ersten Piloten: Unfassbar, dass unmittelbar neben der Rennstrecke ein Bergefahrzeug auftauchte! Die Rennfahrer prangern den Autosport-Weltverband FIA an.

Ein Bergefahrzeug neben der Rennstrecke, während Formel-1-Autos vorbeirasen – das geht gar nicht. Noch während der Grosse Preis von Japan mit roter Flagge unterbrochen war (nach dem Unfall von Carlos Sainz Unfall von Carlos Sainz) twitterten Piloten wie Sergio Pérez oder Lando Norris entrüstet, wie so etwas passieren kann. Pierre Gasly wurde an den schweren Unfall von Jules Bianchi 2014 in Suzuka erinnert und war kaum zu beruhigen.

Nach dem Fallen der Zielflagge sprachen Piloten wie George Russell, Sebastian Vettel, Fernando Alonso und Lando Norris Klartext.

Russell (mit Vettel einer der Direktoren der Fahrervereinigung Grand Prix Drivers’ Association) sagt: «Das war genau eine jener Situationen, wie wir sie in unserer Besprechung mit der Rennleitung auf den Tisch gebracht haben. Denn wir hatten schon in Singapur ein Bergefahrzeug gefährlich nahe, als der Wagen von Yuki Tsunoda weggebracht werden musste.»

«Wir haben klipp und klar gesagt: So etwas wollen wir nicht mehr sehen. Und nun dies! Es ist ziemlich enttäuschend, dass hier offenbar nichts gelernt worden ist. Wir müssen uns mit den Offiziellen der FIA unterhalten. So lange wir auf der Bahn sind, dürfen neben der Bahn keine Bergefahrzeuge auftauchen, basta.»



Der Engländer weiter: «Wir dürfen ein solches Risiko einfach nicht mehr eingehen. Die Leute dürfen nicht vergessen: Auch hinter einem Safety-Car kann einem der Wagen aus der Kontrolle entgleiten. Sicherheit muss vorgehen.»



Sebastian Vettel nennt die Szene «inakzeptabel. Wir hatten vor acht Jahren einen tragischen Unfall, bei dem Jules Bianchi sein Leben verloren hat. Ich weiss nicht, wie so etwas erneut passieren kann.»



Fernando Alonso: «Nach 2014 waren sich alle einig – so etwas darf nie wieder vorkommen. Aber nun ist es passiert. Das ist schwer zu verdauen. Wir fordern eine unfassende Erklärung dafür, was hier genau passiert ist.»



Lando Norris: «Damals musste ein Mensch sein Leben lassen, damit etwas gelernt wird. Aber offenbar haben wir nichts gelernt. Da wurde mit unserem Leben gespielt. Und das darf nicht sein. Was ist so schwierig daran, eine simple Abfolge einzuhalten? Kein Formel-1-Auto mehr auf der Bahn, erst dann los mit dem Bergefahrzeug, vorher nicht! Das ist doch einfach. Ich verstehe nicht, wie das passieren konnte.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8