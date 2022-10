Ralf Schumacher-Kritik: FIA? Willkür & Narrenfreiheit

Der sechsfache Grand-Prix-Sieger Ralf Schumacher lobt den alten und neuen Weltmeister Max Verstappen. Aber für das Vorgehen der FIA-Regelhüter in Japan hat der WM-Vierte von 2001 und 2002 wenig Verständnis.

Der Grosse Preis von Japan war zu Ende, die Verwirrung begann: War Max Verstappen nun Weltmeister oder nicht? Nicht einmal der Red Bull Racing-Star wusste es zunächst, aufgrund einer fragwürdigen Regelauslegung der FIA.

Auch Ralf Schumacher, 180-facher GP-Teilnehmer und sechsfacher GP-Sieger, staunte über diese merkwürdige Titelentscheidung. Als Formel-1-Experte unserer Kollegen von Sky blickt der sechsfache Grand-Prix-Sieger so auf Suzuka zurück.

«Herzlichen Glückwunsch an Max Verstappen zum zweiten WM-Titel! Er hat ein unglaubliches Jahr hingelegt, vor allem wenn man bedenkt, wie schwer der Saisonstart war. Da hatte er schon sehr viel Pech. Insgesamt ist der Red Bull Racing-Pilot natürlich ein würdiger Champion.»

«Was mir bei ihm besonders imponiert: Es gab in der Vergangenheit starke Fahrer, die gemeinsam mit ihrem Team dominiert haben. Im Verhältnis zu seinem Teamkollegen Sergio Pérez macht Verstappen aber auch in einer eindrucksvollen Art und Weise im Team einen Unterschied.»

«Im Mittelpunkt des Geschehens stand am Sonntag auch die FIA. Wirft man mal einen Blick ins Reglement, könnte man schon fast von Narrenfreiheit oder Willkür sprechen. Das ist im Grunde kein Problem. Eine solche Entscheidung kann die FIA jederzeit treffen, aber dann sollte man das zumindest einblenden, damit die Leute auf der ganzen Welt nicht herumrechnen müssen.»



«In Japan hätte man gleich sagen müssen – wir werten das hier als vollen Lauf. Dann hätte man damit auch umgehen können. Für alle Beteiligten inklusive der Teams selbst war es bis zum Schluss nicht nachvollziehbar, warum Verstappen jetzt auf einmal schon Weltmeister ist. Er und die Red Bull Racing-Verantwortlichen um Christian Horner und Dr. Helmut Marko waren selbst überrascht. So wie das am Sonntag aber über die Bühne ging, war das schlecht für den Sport.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8