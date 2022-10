Mick Schumacher bei Haas: Fragwürdige Taktik

Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher kritisiert nach dem GP-Wochenende von Japan das Vorgehen des US-amerikanischen Rennstalls Haas. «Solche Fehler dürfen dem Team nicht passieren.»

Mit seinem Crash im ersten Training zum Grossen Preis von Japan hat sich Mick Schumacher keinen Gefallen getan. Denn beim Haas-Rennstall wird derzeit die Frage erwogen: Jugend oder Erfahrung? Wir könnten auch sagen: Mick Schumacher oder Nico Hülkenberg?

Nach dem Chassis-Wechsel bei Haas rügte Teamchef Günther Steiner: «Das ist nun das dritte Mal, dass so etwas passiert ist, und natürlich ist das frustrierend. Wir werden das Chassis röntgen müssen, um zu sehen, ob wir es nochmals auf die Bahn bringen können.»

Im Rennen konnte Mick Schumacher sein Punktekonto nicht aufstocken. Er kam als Letzter ins Ziel (wurde dann Zweitletzer nach einer Strafe für Pierre Gasly) und bleibt damit auf zwei Top-Ten-Platzierungen in 18 Rennen sitzen (Achter in England, Sechster in Österreich). Aber dieses Mal geht die punktlose Darbietung auf die Kappe der Haas-Strategen, wie Micks Onkel Ralf Schumacher festhält.



Der GP-Experte der deutschen Sky sagt in seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs in Suzuka: «Eine fragwürdige Taktik des Haas-Teams hat Mick um eine bessere Platzierung gebracht, denn er war gut im Rennen. Ich glaube dennoch, dass Haas ein Team ist, das sich langsam in die richtige Richtung entwickelt. Ungewiss ist, wie viel Budget in der nächsten Saison zur Verfügung steht und wie der Motor sein wird. Ich glaube, beide Seiten haben eine gemeinsame Zukunft und sollten das ausnutzen, was sie sich in nun fast zwei Jahren erarbeitet haben.»



Der sechsfache GP-Sieger Ralf Schumacher weiter: «Die Verbesserung von Micks Seite ist doch deutlich. Dennoch muss sich Haas hinterfragen. Denn solche Fehler, wie jetzt wieder in Suzuka, die dürfen einfach nicht mehr passieren.»





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8