Ralf Schumacher nach Japan-Skandal: Kritik an Gasly

Der Autosport-Weltverband FIA hat eine Untersuchung eingeleitet, um zu klären, wieso beim Japan-GP ein Bergefahrzeug neben der Rennstrecke auftauchte. Die Einschätzung von GP-Sieger Ralf Schumacher.

Zahlreiche Formel-1-Fahrer sind nach dem Grossen Preis von Japan stinksauer. Sie können nicht verstehen, wie bei laufendem Rennen ein Bergefahrzeug unmittelbar neben der Strecke auftauchen konnte. Vor allem AlphaTauri-Fahrer Pierre Gasly war kaum zu beruhigen. Der Autosport-Weltverband FIA hat eine Untersuchung eingeleitet.

Auch Ralf Schumacher, sechsfacher Grand-Prix-Sieger und heute Formel-1-Experte unserer Kollegen der deutschen Sky, traute seinen Augen kaum. In seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs in Suzuka sagt der 47-Jährige zu diesem Thema: «Ich kann die Kritik der Fahrer verstehen. Sie haben mehrfach darauf hingewiesen, dass sie keine dieser Traktoren sehen wollen, so lange noch Autos auf der Strecke unterwegs sind.»

«Es kann doch kein Problem sein zu warten, bis die Autos alle in der Box sind und dann erst ein Bergefahrzeug rauszuschicken. Es muss restlos aufgeklärt werden, wieso das in Japan anders gelaufen ist, als mit den Fahrern besprochen.»

Weil Pierre Gasly die Unfallstelle in zu hohem Tempo passiert hat, erhielt er nach dem WM-Lauf von den Rennkommissaren eine Strafe (20 Sekunden auf die Rennzeit addiert). Der 180-fache GP-Teilnehmer Schumacher findet: «Dass Gasly da mit 250 km/h dem Feld hinterherfährt, das war alles andere als clever. Die Strafe für den Franzosen ist richtig und nachvollziehbar, denn der Rennabbruch war klar erkennbar. Da gibt es weiter die Regel, dass man in einer solchen Situation Schritttempo fahren sollte und jederzeit in der Lage sein muss, anzuhalten; und dies aus gutem Grund – denn es können schliesslich auch mal Menschen auf der Strecke sein.»





