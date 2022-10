Günther Steiner: Mick Schumacher mit Haas-Heimvorteil

Haas-Teamchef Günther Steiner lässt sich Fans von Mick Schumacher hoffen, dass der 23-jährige Deutsche sein Cockpit beim US-amerikanischen Rennstall behalten kann. Bestätigung am 20. Oktober?

Nur noch zwei Cockpits sind im Formel-1-Startfeld 2023 unbesetzt: Der zweite Platz bei Williams neben Alex Albon, der zweite Platz neben Kevin Magnussen bei Haas. Bei beiden Rennställen steht Mick Schumacher auf der Liste der Kandidaten.

Im Rahmen des Grossen Preises von Japan in Suzuka hat Haas-Teamchef Günther Steiner eine Bemerkung gemacht, welche die Fans von Mick Schumacher hoffen lässt. Der Südtiroler sagt: «Mick hat bei der Abwägung möglicher Fahrer für 2023 gewissermassen den Heimvorteil. Wenn du schon zwei Jahre mit einem Piloten gearbeitet hast, dann ist das von Vorteil. Ein neuer Mann muss sich zuerst einarbeiten.»

«Das war einer der Gründe, wieso wir Kevin Magnussen zurückgebracht haben. Er kannte bereits so gut wie jeden hier und konnte vom ersten Tag an loslegen.»

In Japan hatte Mick Schumacher im Training erneut einen Unfall, doch im Rennen zeigte er eine gute Leistung. Punkte gingen flöten, weil Haas die Rennstrategie versemmelte.

Für Donnerstag, 20. Oktober, hat Haas beim Heimrennen auf dem Circuit of the Americas (COTA) ausserhalb von Austin (Texas) zu einer Pressekonferenz geladen (12.00 Uhr in den USA, 19.00 Uhr in Europa). In sozialen Netzwerken wird seither unter Schumacher-Fans verbreitet – dann könnten die Amerikaner die Vertragsverlängerung mit Mick verkünden.





Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall

WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8