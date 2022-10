Günther Steiner: «3 USA-Rennen sind noch nicht genug»

Vor dem zweiten USA-Saisonlauf auf dem Circuit of the Americas in Austin spricht Haas-Teamchef Günther Steiner über die Rennen in Amerika und sein Dasein als Publikumsliebling in der Formel 1.

Mit dem Rennen in Austin steht der zweite WM-Lauf auf US-Boden in diesem Jahr an, und die Vorfreude ist vor allem beim Haas-Team gross, das beim Heimspiel auf besonders viel Unterstützung hoffen darf. Teamchef Günther Steiner weiss aber auch, dass der Druck besonders gross ist, wie er betont: «Das Heimrennen bedeutet auch viel Arbeit, weil das Programm vollgepackt ist mit Anlässen.»

«Aber es sind gute Events und und für uns ist es immer grossartig, zum Heimspiel nach Austin zu kommen. Das Rennen auf dem Circuit of the Americas hat keine negativen Seiten, es gibt nur Gutes darüber zu sagen», schwärmt der Südtiroler, der sich bereits auf das nächste Jahr freut, in dem mit dem GP in Las Vegas ein drittes Rennen auf amerikanischem Boden stattfinden wird.

«Ich würde sagen, das Rennen in Austin ist für die eingefleischten Fans. Das Rennen findet seit zehn Jahren hier statt und jeder liebt es, auf diese tolle Rennstrecke und in diese tolle Stadt u gehen. Miami ist eine weitere grossartige Veranstaltung, da waren unglaublich viele Leute und es war wie ein grosses Festival. Ich weiss nicht, wie das Rennen in Las Vegas werden wird, aber es wird sicherlich auch gross sein. Die USA ist riesengross und drei USA-Rennen sind meiner Meinung nach immer noch nicht genug. Es ist für jeden etwas dabei, und ich denke, jede Veranstaltung hat etwas Besonderes an sich», betont der 57-Jährige.

Dass er als Publikumsliebling besonders viel Aufmerksamkeit geniesst, macht Steiner nichts aus: «Daran musst du dich erst gewöhnen, und ich gehe damit so um, dass ich versuche, den Fans so viel wie möglich zurückzugeben. Natürlich ist das nicht immer möglich, denn mittlerweile geniesse ich ehr viel Aufmerksamkeit. Aber ich respektiere die Fans sehr, denn ohne sie wären wir nirgends. Ich mag es, sie zu treffen und gebe mein Bestes, sie zu erfreuen.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8