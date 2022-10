Sergio Pérez: 25. GP-Podest in Austin im Visier

Sergio Pérez weiss, was er will: «Ich möchte die Saison auf dem zweiten Platz der Fahrerwertung abschliessen»

Sergio Pérez konnte bei den jüngsten GP in Singapur und Japan einen Sieg und einen 2. Platz erobern. Schafft er es wieder in die Top-3, steht er zum 25. Mal in seiner Formel-1-Karriere auf dem Treppchen.

Stolze 43 Punkte eroberte Sergio Pérez in den vergangenen beiden Saisonrennen in Singapur und Suzuka. Das Rennen auf dem Marina Bay Street Circuit entschied der Red Bull Racing-Routinier nach einem starken Start für sich. In Japan durfte er sich nach einem starken Duell mit Charles Leclerc in den letzten Runden über den zweiten Platz freuen, nachdem der Ferrari-Star eine Strafe kassiert hatte.

Mit dem zweiten Platz konnte er auch in der WM-Wertung am Monegassen vorbeiziehen. Mit einem Punkt Vorsprung auf Leclerc steigt er nun ins viertletzte Rennwochenende des Jahres in Austin, Texas. Dort kann er mit einem neuerlichen Top-3-Ergebnis den 25. Podestplatz seiner GP-Karriere einfahren.

«Ich bin überglücklich, dass wir wieder nach Austin zurückkehren, denn es macht immer Spass, auf dem Circuit of the Americas zu fahren. Der Grand Prix in Texas gehört zu meinen Lieblingsrennen und die Atmosphäre ist einfach unglaublich – sowohl an der Strecke als auch in Austin selbst», schwärmt der 32-Jährige.

«Das Team befindet sich derzeit in einer sehr guten Situation, und wir haben an diesem Wochenende einen wichtigen Job zu erledigen. Wir wollen den Konstrukteurstitel gewinnen, nachdem Max seinen Titel in Japan erfolgreich verteidigen konnte», betont der Mexikaner.

Und Pérez erinnert sich: «Beim letzten Austin-Rennen haben wir eine dominante Leistung gezeigt und einen Doppelsieg eingefahren. Es wäre unglaublich, das in diesem Jahr zu wiederholen. Ich glaube, die Zuschauer würden sich freuen!»

«Ich möchte die Saison auf dem zweiten Platz der Fahrerwertung abschliessen. Deshalb konzentriere ich mich mehr denn je darauf, die Saison gut zu beenden und mit dem Team einige grossartige Ergebnisse zu erzielen», stellt der vierfache GP-Sieger klar.

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8