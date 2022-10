Fernando Alonso: Letztes Update für 2022 in Austin

Fernando Alonso und sein Alpine-Teamkollege Esteban Ocon bekamen für das Rennen in Singapur einen neuen Unterboden, der sich bewährt hat. Trotzdem wurde er vor dem GP in Austin noch einmal angepasst.

Fernando Alonso und Esteban Ocon schafften es in Suzuka jeweils in die Punkteränge, während das Alpine-Duo beim vorangegangenen Rennen in Singapur noch leer ausgegangen war. In Japan kam der Franzose als Vierter ins Ziel, sein spanischer Stallgefährte kreuzte die Ziellinie als Siebter, womit die Punkteausbeute für das Team aus Enstone 18 WM-Zähler betrug.

Damit konnte Alpine in der Konstrukteurswertung wieder an Hauptkonkurrent McLaren vorbeiziehen und den vierten Platz übernehmen, den sich der Rennstall des französischen Autokonzerns Renault zum Ziel für die aktuelle Saison gesetzt hat. Otmar Szafnauer freut sich denn auch über den Erfolg nach der Enttäuschung von Singapur.

Der rumänisch-amerikanische Teamchef gesteht: «Es war wichtig für uns, uns von der Enttäuschung in Singapur zu erholen und mit einem starken Rennen in Suzuka zurückzuschlagen. Ich war beeindruckt von der Einstellung des Teams, das es geschafft hat, das schlechte Rennwochenende von Singapur schnell hinter sich zu lassen und in Japan das bisher beste Saisonergebnis zu erzielen.»

Gleichzeitig mahnt Szafnauer: «Wir brauchen noch ein paar starke Leistungen wie diese und müssen Zuverlässigkeitsprobleme vermeiden, wenn wir unsere Saisonziele erreichen wollen.» Um den vierten WM-Rang in der Konstrukteurswertung zu halten, gibt es für das anstehende Rennen in Austin noch ein letztes Update in diesem Jahr. Der ehe Unterboden, den das Team in Singapur auf die Strecke brachte, wurde noch einmal angepasst, wie der Teamchef verrät: «Es ist eine kleine Modifikation am äusseren Teil des Unterbodens, und das ist auch die letzte Weiterentwicklung für dieses Jahr.»

Japan-GP, Suzuka

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 3:01:44,004 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +27,066 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +31,763

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +39,685

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +40,326

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +46,358

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +46,369

08. George Russell (GB), Mercedes, +47,661

09. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +70,143

10. Lando Norris (GB), McLaren, +70,782

11. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +72,877

12. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +73,904

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +75,599

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +86,016

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +86,496

16. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +87,043

17. Mick Schumacher (D), Haas, +92,523

18. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +108,091

Out

Alex Albon (T), Williams, Hydraulikdefekt

Carlos Sainz (E), Ferrari, Unfall





WM-Stand (nach 18 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 366 Punkte

02. Pérez 253

03. Leclerc 252

04. Russell 207

05. Sainz 202

06. Hamilton 180

07. Norris 101

08. Ocon 78

09. Alonso 65

10. Bottas 46

11. Vettel 32

12. Ricciardo 29

13. Gasly 23

14. Magnussen 22

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 11

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 619 Punkte

02. Ferrari 454

03. Mercedes 387

04. Alpine 143

05. McLaren 130

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 45

08. Haas 34

09. AlphaTauri 34

10. Williams 8