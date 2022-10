Daniel Ricciardo, McLaren: 1 PS mehr als Lando Norris

Der Mann weiss, wie man stilvoll auftritt: Der achtfache GP-Sieger Daniel Ricciardo (33) hat das GP-Wochenende in Austin (Texas) mit einer Pferdestärke mehr begonnen als McLaren-Stallgefährte Lando Norris.

Daniel Ricciardo liebt Amerika, und Austin hat es ihm ganz besonders angetan. Ungewöhnliche Auftritte im Rahmen des Formel-1-Rennens in Texas gehören zum Australier wie Coca zu Cola. 2021 bewegte Ricciardo den StockCar von Dale Earnhardt, 2018 besuchte er mit Max Verstappen den bekanntesten Laden für Cowboy-Bekleidung, Allens Boots, um sich ungewöhnlich einzukleiden. Besondere Bärte und spezielle Helmbemalungen sind Standard, und regelmässig trägt der GP-Veteran Hemden der Football-Mannschaft Texas Longhorns.

Am Morgen des 20. Oktober nun kam Ricciardo hoch zu Ross ins Fahrerlager, er hat damit das Wochenende mit einer Pferdestärke mehr begonnen als sein McLaren-Stallgefährte Lando Norris. Begleitet wurde er von einem Mann an der Gitarre.

Der Australier Daniel Ricciardo trägt die USA im Herzen. Die Stadt Austin ist ihm im Laufe der Jahre ans Herz gewachsen: «Ich liebe alles hier, die Leute, das Essen, die Musik, den Lebensstil.»

Da kann nur die Westküste der USA mithalten: Ricciardo hat sich 2019 ein Haus in Kalifornien gekauft. «Als Australier kann ich mich einfach mit der entspannten Lebensweise der Kalifornier identifizieren, Sonne und Licht haben mich auch angesprochen. Also habe ich mich dazu entschlossen, mir dort etwas zu kaufen.»



Wie kam das eigentlich mit Ricciardo und der Westküste? Der Australier ist 2016 mit ein paar Kumpels in Kalifornien abgetaucht – Los Angeles, Beverly Hills, Malibu. Sie fuhren coole Autos und erfreuten sich am Postkartenwetter. Sie rollten mit einem Hot-Rod herum, mit einem Low-Rider auch.



Ricciardo erinnerte sich: «Die ganze Aktion war für mich eher ungewöhnlich. Wenn ich normalerweise Ferien mache, dann will ich eigentlich nichts von Autos sehen. Aber diese Fahrzeuge waren so komplett verschieden, dass ich eine Ausnahme gemacht habe. Es war eine neue Erfahrung und Teil eines grösseren Bilds, das ich mir in den vergangenen Jahren zusammengesetzt habe.»



In Zeiten, also Corona noch ein mexikanisches Bier war, fügte Daniel hinzu: «Ich geniesse es wirklich, in der Welt herumzureisen und verschiedene Orte und Menschen kennenzulernen. Was die Autos angeht, so war der Low-Rider schon das extremste Fahrzeug. Ich sass noch nie am Lenkrad eines solchen Autos, und es war ein hartes Stück Arbeit, damit geradeaus zu fahren. Wir waren damit im Osten von Los Angeles, wo nur wenige Touristen unterwegs sind.»



Dabei erkannte Ricciardo einen Grund, der ihn ebenfalls zum Kauf eines Hauses in Kalifornien bewog: «Wir waren zwei Wochen unterwegs, und genau eine Person hat mich erkannt. Es war ein Australier. Das passte für mich. Denn ich will in den Ferien eigentlich von der Formel 1 nichts hören, selbst wenn die meisten Fans sehr nett sind.»





Daniel Ricciardo beim USA-GP

2012 mit Toro Rosso: 12.

2013 mit Toro Rosso: 11.

2014 mit Red Bull Racing: 3.

2015 mit Red Bull Racing: 10.

2016 mit Red Bull Racing: 3.

2017 mit Red Bull Racing: Ausfall (Motor)

2018 mit Red Bull Racing: Ausfall (Batterie)

2019 mit Renault: 6.

2021 mit McLaren: 5.