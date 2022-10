McLaren: Werbung digital statt Lack und Aufkleber!

Ist das die Zukunft der Werbung auf Rennwagen? McLaren arbeitet mit der britischen Firma Seamless Digital zusammen, um Werbung digital einzublenden, statt die Sponsor-Logos zu lackieren oder aufs Auto zu kleben.

In den Trainings zum Grossen Preis der USA auf dem Circuit of the Americas bei Austin (Texas) geht McLaren einen neuen Weg: Werbung ist am Rennwagen von Daniel Ricciardo und Lando Norris nicht nur aufgemalt oder aufgeklebt, sondern wird digital eingeblendet.

Die Renner des Australiers und des Engländers sind mit Schirmen der Firma Seamless Digital ausgerüstet (an der Cockpit-Seite), und auf diese Schirme kann beliebig eingeblendet werden, was immer der Rennstall zeigen will.

Die Möglichkeiten sind vielfältig: Es können abwechselnd verschiedene Sponsoren gezeigt werden, zu verschiedenen Zeiten und während sich der Wagen auf der Bahn befindet. Diese Innovation wurde erst möglich, weil die entsprechenden Schirme immer leichter gestaltet werden konnten.

McLaren-Marketingchefin Louise McEwan: «Wir freuen uns sehr, mit Seamless Digital zusammenarbeiten zu können, um eine der aufregendsten Innovationen digitaler Werbetechnik zu präsentieren. Wir sind gespannt zu sehen, wie sich das in der Branche auswirken wird.»



Mark Turner, Gründer und Geschäftsleiter von Seamless Digital: «Wir sehen das als Beginn flexibler Werbung auf Rennwagen.»



Kaum bekannt: Seamless Digital arbeitet jetzt schon mit sieben von zehn Formel-1-Rennställen zusammen, allerdings bisher im Rahmen extrem leichter Beschichtungen. So wog ein Anstrich an einem GP-Renner noch vor einem Jahr drei Kilogramm, inzwischen weniger als ein halbes Kilo.



Die Schirmtechnik soll so verfeinert werden, dass digitale Eiblendungen selbst auf Rennfahrerhelmen möglich sein werden. Noch sind die Schirme nur zweifarbig, auch die Grösse ist begrenzt. Turner betont, dass die nächsten Schritte auch darin bestehen werden, mit vollem Farbspektrum zu arbeiten und die Schirme erheblich grösser zu gestalten.



McLaren hat sich die Möglichkeit digitaler Werbe-Einblendung auf dem Wagen 2022 exklusiv gesichert, ab 2023 steht die Technik auch anderen Rennställen zur Verfügung.



