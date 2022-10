Mick Schumacher und Haas: Emotionale Geste in Austin 21.10.2022 - 20:44 Von Mathias Brunner

© Haas F1 Der neue Helm von Mick Schumacher © Haas F1 Gina-Maria auf dem Helm von Mick © Haas F1 Sterne auf der Oberseite des neuen Helms © LAT Der Haas-Rennwagen in neuem Design © Haas F1 Schumacher und Magnussen in neuen Overalls Zurück Weiter

Das US-amerikanische Team Haas beim USA-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin: Die Rennwagen fahren in Texas in besonderer Lackierung, Mick Schumacher zeigt mit neuem Helm viel Gefühl.