Jenson Button: Warnung vor Hamilton und Mercedes

Die Formel 1 hat 90 Minuten lang neue Reifen für 2023 getestet. Auch Weltmeister Jenson Button fand: «Ich glaube, Pirelli hat heute sehr viel gelernt, aber alle Anderen tappen ein wenig im Dunkeln.»

Das war eines der seltsamsten Trainings der letzten Jahre: Weil das Formel-1-Reglement Testfahrten einschränkt, hatte Reifenpartner Pirelli darum gebeten, dass ein freies Freitagtraining verlängert wird – um Prototypen-Walzen für 2023 zu testen.

Das hätte schon in Japan passieren sollen, aber dort regnete es, also alles auf Austin und Mexiko verschoben. Der erste Plan von Pirelli musste über den Haufen geworfen werden. An sich war geplant, dass die Teams 45 Minuten lang exklusiv für Pirelli testen und dann 45 Minuten zum Ausloten der Autos im Hinblick auf Qualifikation und Rennen erhalten. Aber dazu kam es nicht.

Wie sich herausstellte, band die Arbeit mit den neuen Reifen erheblich mehr Zeit. Daher ergibt sich gemäss Formel-1-Weltmeister Jenson Button «eine Reihenfolge, die wir mit äusserster Vorsicht betrachten sollten».

Der 15-fache GP-Sieger, in Austin zusammen mit Danica Patrick für die Kollegen der britischen Sky an der Arbeit, sagt: «Das war wirklich ein merkwürdiges Training. Gut fand ich, dass die Fans üppig Autos auf der Bahn zu sehen bekommen haben. Weniger gut fand ich, dass wir so gut wie nichts gelernt haben. Gewiss, Pirelli hat heute sehr viel gelernt, aber alle Anderen tappen ein wenig im Dunkeln.»



«Selten kommt einem dritten freien Training so viel Bedeutung zu wie am Samstag, 22. Oktober. Diese 60 Minuten werden ganz elementar sein für die Piloten, sich für die Quali und fürs Rennen aufzustellen. Denn sie haben de facto ein Training verloren, dazu haben wir noch Fahrer, die ihr Auto für einen jungen Piloten räumen mussten. Es soll ja keiner glauben, dass jeder Fahrer im ersten Training mit der Abstimmung auf dem richtigen Weg war.»



«Am Ende wird es darauf hinauslaufen, dass erneut Red Bull Racing und Ferrari die Nase vorn haben werden. Aber ich würde Lewis Hamilton noch nicht abschreiben. Er ist auf dieser Strecke hier einige Male über sich hinausgewachsen. Und er hatte mit seinem Wagen Schwierigkeiten mit einem flatternden Flügel-Element, wenn der Heckflügel flachgestellt werden sollte.»





2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:38,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063