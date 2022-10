FP2 Texas: Leclerc (Ferrari) 1., Ricciardo auf Rang 3

Zweites Training zum Grand Prix der USA bei Austin (Texas): Auf dem Circuit of the Americas erzielt Ferrari-Fahrer Charles Leclerc die schnellste Zeit, die Fahrer lernen die 2023er Pirelli-Reifen kennen.

Nach dem Einsatz von vier Formel-1-Neulingen und dem Eigentor des Ferrari-Reservisten Antonio Giovinazzi war die Reihe im zweiten freien Training zum Grossen Preis der USA wieder an den Stammfahrern. Ihre Aufgabe: Arbeit für Pirelli – mit 2023er Reifen, welche die Mailänder nach Texas mitgebracht hatten. Daher auch das zweite Training nicht eine Stunde, sondern 90 Minuten. Genau gleich wird in einer Woche in Mexiko vorgegangen.

Aufmerksamen Fans ist der Name Harvey Cook auf dem Haas-Rennwagen aufgefallen, dazu Trauerflor der Mannschaft. Hintergrund: Der Techniker Harvey Cook hat am Donnerstag mit nur 31 den Kampf gegen den Krebs verloren, die Mannschaft schickt ihm an der Rennstrecke einen letzten Gruss.

Formel-1-Champion Max Verstappen hatte im ersten Training geschimpft: «Mit dem Auto stimmt etwas nicht. Ich habe null Grip an der Vorderachse.» Der 32-fache GP-Sieger liess die Abstimmung seines Red Bull Racing-Rennwagens umkrempeln, um die Tendenz zum Untersteuern zu verringern.

Ausnahme der Regel beim Pirelli-Test: Jene Piloten, die im ersten Training ihr Auto abgeben mussten, nehmen nicht am Pirelli-Entwicklungsprogramm teil, das betrifft Valtteri Bottas (Alfa Romeo), Charles Leclerc (Ferrari), Daniel Ricciardo (McLaren), Kevin Magnussen (Haas) und Nicholas Latifi (Williams).



Die Fahrer mit (unmarkierten) Prototypen-Reifen waren von Pirelli gebeten worden, Dreirunden- und Achtrunden-Serien zu fahren. Die Autos sind dabei mit 20 und 100 Kilogramm Sprit beladen, die Abstimmung darf nicht verstellt werden.



Die Mailänder haben zwei verschiedene Reifentypen nach Texas gebracht (C1 und C3), nur die italienischen Fachkräfte wissen jedoch, welcher Reifentyp verwendet wird, Teams und Fahrer. Die Piloten hatten sich von Pirelli gewünscht, dass die Vorderreifen in einer Art und Weise arbeiten, dass die Tendenz zum Untersteuern verringert wird.



Will heissen: Die neuen Reifen sollen mehr Haftung aufbauen, damit ein knackigeres Einlenken möglich wird – exakt so, wie es übrigens Formel-1-Champion Max Verstappen liebt. Und Daniel Ricciardo, der auf Rang 3 auftaucht, aber, Vorsicht, bei der schnellsten Runde nicht auf den neuen Reifen unterwegs war.



Was aufgefallen ist: Die Fahrer taten sich offenbar mit Aufwärmen der Reifen schwer. Das hat auch mit der 2023er Regel zu tun, dass die Reifenheizdecken nur noch auf 50 Grad aufgewärmt werden dürfen.



Ex-GP-Pilot Martin Brundle: «Der Schritt zu weniger markant aufgewärmten Reifen 2023 und 2024 dann zum Verbot von Reifenheizdecken wird die Art von Qualifikation und Rennen verändern – ganz einfach deshalb, weil die Fahrer es sehr schwierig finden werden, die Walzen in den optimalen Arbeitsbereich zu bringen.»



Fernando Alonso ätzte am Funk: «Hamilton hat heute keine Rückspiegel am Wagen – unglaublich!» Bilder zeigten, wie der zweifache Formel-1-Weltmeister vom siebenfachen Champion aufgehalten wurde. Auf den Spanier kommt übrigens ein Motorwechsel und damit eine Strafversetzung zu. Wie auf Pérez, Leclerc und Zhou.



Nach einer halben Stunde Leclerc vor Ricciardo, Bottas, Sainz, Schumacher, Norris und Verstappen. Aber natürlich verzerrte der Test das Bild komplett. Leclerc als Schnellsten in Sachen Rundenzeit auf Augenhöhe mit der Bestzeit seines Ferrari-Stallgefährten Carlos Sainz im ersten Training.



McLaren-Teamchef Andreas Seidl zu den Reifentests: «Eigentlich ist die Arbeit nicht viel anders als sonst. Der von Pirelli zugeteilte Techniker ist auch an anderen GP-Wochenenden immer in unseren Funk zugeschaltet.»



Apropos Funk – Carlos Sainz amüsierte seine Techniker nach einem wilden Rutscher mit einer trockenen Bemerkung: «Tokio-Drift.» Natürlich ein Knicks vor der Action-Filmserie «The Fast and the Furious».



Formel-1-Rekordsieger Lewis Hamilton war kurz neben der Bahn, konnte seinen Mercedes zum Glück aber wieder unter Kontrolle bringen.



Fazit von 90 Trainingsminuten: Die Reihenfolge ist mit Vorsicht zu geniessen, was wirklich Sache ist, an diesem GP-Wochenende, das werden wir erst zum Schluss des dritten freien Trainings erahnen können. Die ersten drei Piloten fuhren ihre schnellsten Zeiten auf herkömmlichen Reifen.





2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:38,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063