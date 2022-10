Mercedes: Austin-Upgrade hält, was es verspricht

In der Zeitenliste des zweiten Trainings belegten die Mercedes-Piloten keinen der vorderen Plätze. Dennoch ist das Werksteam der Sternmarke nach dem Auftakt ins Austin-Wochenende zufrieden.

Die Zeitenliste des zweiten freien Trainings auf dem Circuit of the Americas wurde durch den Reifen-Test von Pirelli verzerrt, entsprechend ist sie auch mit Vorsicht zu geniessen. Das Mercedes-Duo Lewis Hamilton und George Russell belegte nach 90 Minuten die Plätze 8 und 13, wobei der jüngere der beiden Briten der langsamere war.

Dennoch zog Russell eine positive Zwischenbilanz. Er fasste zusammen: «Der Reifentest im zweiten Training war definitiv einzigartig, aber gut, um zu lernen und zu verstehen, welche Reifen wir für das nächste Jahr bekommen werden. Jeder war auf etwas anderen Reifenmischungen unterwegs. Mal sehen, welche Erkenntnisse wir daraus ziehen können.»

Auch mit Blick auf die Änderungen an Frontflügel, Unterboden und Heckflügel-Endplatten war der 24-Jährige zufrieden: «Die Upgrades, die wir am Auto hatten, fühlen sich bisher gut an. Das erste Training war heute eine seltsame Session, in der einige Teams unerwartet schnell aussahen, während andere Teams nicht so gut waren, wie wir es erwartet hatten.»

Der aktuelle WM-Vierte betonte: «Aufgrund des veränderten Formats in der zweiten Session wissen wir noch nicht, wie das Kräfteverhältnis aussehen wird. Und er ergänzte: «Aber bisher fühlt sich unser Auto recht stark an, was vielversprechend ist. Ich hoffe, dass wir an diesem Wochenende vor dem Mittelfeld liegen werden. Wir werden nun so hart wie möglich arbeiten und versuchen, das Tempo weiter zu verbessern.»

Andrew Shovlin bestätigte Russells Eindruck: «Alles in allem hatten wir einen ziemlich soliden Tag. Wir haben am Vormittag das Upgrade-Paket an beiden Autos getestet, und die Daten entsprechen den Erwartungen. Der Wind soll an den nächsten beiden Tagen stärker werden, was wahrscheinlich die grösste Herausforderung des Wochenendes darstellen wird. Aber wir haben einen vernünftigen Start hingelegt, und wenn wir die Fahrzeugbalance ein wenig verbessern können, sind wir hoffentlich dazu in der Lage, um Podestplätze kämpfen zu können.»

2. Training, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:36,810 min

02. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:37,525

03. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,627

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:38,232

05. Mick Schumacher (D), Haas, 1:39,507

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:39,547

07. Max Verstappen (NL), 1:39,575

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:39,698

09. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:39,840

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:39,852

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:40,084

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:40,178

13. George Russell (GB), Mercedes, 1:40,562

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:40,664

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:40,806

16. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:41,310

17. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:41,334

18. Alex Albon (T), Williams, 1:41,853

19. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:41,857

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:42,317





1. Training, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:36,857 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:37,332

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:37,460

04. Max Verstappen (NL), 1:37,462

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:37,515

06. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:37,713

07. George Russell (GB), Mercedes, 1:37,802

08. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:37,810

09. Lando Norris (GB), McLaren, 1:37,856

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:38,401

11. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:38,102

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:28,276

13. Alex Albon (T), Williams, 1:38,422

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:38,911

15. Mick Schumacher (D), Haas, 1:38,922

16. Álex Palou (E), McLaren, 1:39,911

17. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, 1:40,034

18. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:40,175

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:40,325

20. Antonio Giovinazzi (I), Haas, 1:43,063