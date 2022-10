Carlos Sainz (1.) zu Didi Mateschitz: Wichtige Rolle

Der Spanier Carlos Sainz hat auf dem Circuit of the Americas (COTA) Bestzeit erzielt. Aber dem früheren Red Bull-Fahrer ist es ein Anliegen, über den Verlust von Dietrich Mateschitz zu reden.

Ferrari-Ass Carlos Sainz hat sich mit seiner dritten Pole-Position in der Formel 1 (nach Grossbritannien und Belgien 2022) die beste Ausgangslage gesichert für den Grossen Preis der USA bei Austin, und die Statistik spricht für ihn: Jeder Pilot, der auf der texanischen Rennstrecke vom besten Startplatz lospreschen konnte, stand später auf dem Siegerpodest, fünf von neun Formel-1-WM-Läufen auf dem Circuit of the Americas (COTA) sind von Pole-Position gewonnen worden.

Der 28-jährige Madrilene strahlt: «Darauf habe ich lange gewartet. Endlich! An den vergangenen GP-Wochenenden war ich in der Qualifikation nicht eben vom Glück verfolgt, oft habe ich die Pole nur um Sekundenbruchteile verpasst.»

«Ich wusste, dass eine neue Pole-Position früher oder später kommen würde, aber ich fühlte Frustration, dass ich ein ums andere Mal leer ausgehe.»

«Das Qualifying heute war ein reines Abenteuer, mit dem tückischen Wind und Reifen, die nicht einfach aufzuwärmen waren. Es war heute sehr einfach, einen Fehler zu machen. Ich habe eine saubere Runde hingekriegt, und das macht mich glücklich.»



«Was mir etwas Sorgen macht – normalerweise ist Red Bull Racing in den Grands Prix stärker als im Abschlusstraining, also wissen wir, was da auf uns zukommt. Ich erwarte im Rennen einen extrem starken Max Verstappen.»



«Aber ich möchte gerne noch über etwas Anderes sprechen: Ich war früher Red Bull-Fahrer, und es ist mir ein Anliegen, der Familie von Dietrich Mateschitz und seinen Freunden mein Beileid auszusprechen. Ich habe einen Mann kennengelernt, der seine Marke kühn vorwärts gebracht hat, unheimlich nett im Umgang, und du hast seine enorme Leidenschaft für den Sport gespürt. Man kann seine Rolle für den internationalen Motorsport gar nicht hoch genug einstufen.»





Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244