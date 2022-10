Sergio Pérez: «Mateschitz hat die Welt verändert»

Am Qualifying-Samstag in Austin rückte der Sport für Sergio Pérez angesichts der traurigen Nachricht vom Tod von Red Bull-Chef Dietrich «Didi» Mateschitz in den Hintergrund. «Ich werde ihm immer dankbar sein», sagte er.

Wie alle im Formel-1-Fahrerlager am Circuit of the Americas war auch Sergio Pérez schockiert von der Meldung, dass «Mr. Red Bull» Dietrich «Didi» Mateschitz den Kampf gegen seine schwere Krankheit verloren hat. Der Mexikaner erklärte nach dem Qualifying, in dem er die viertschnellste Runde drehte: «Dies ist ein trauriger Tag für die gesamte Red Bull-Familie, der einem bewusst macht, dass es viel wichtigere Dinge im Leben gibt.»

Und der 32-Jährige, der seit dem vergangenen Jahr in den Farben von Red Bull Racing um WM-Punkte kämpft, sagte: «Didis Einfluss auf den Sport und die Art und Weise, wie er Athleten weltweit unterstützte, hat die Welt wirklich verändert. Er hat mir eine Chance gegeben, die mir sonst niemand gegeben hat, und ich werde ihm immer dankbar sein.»

«Es war ein sehr trauriger Moment, als wir die Nachricht hörten, denn wir wissen, dass wir dabei sind, Weltmeister zu werden, und er wird nicht hier sein, um es zu sehen. Das gesamte Team wird für ihn und seine Familie fahren, und ich hoffe wirklich, dass wir das Ergebnis erzielen können, das er sich von uns gewünscht hätte», fügte Pérez an.

Der aktuelle WM-Zweite wird den 19. Saisonlauf wegen einer Motor-Strafe von Startplatz 9 in Angriff nehmen müssen. Dennoch ist die Hoffnung auf en gutes Ergebnis gross: «Wir konnten im Qualifying mit nur drei Reifensätzen nicht das Maximum herausholen, aber es war ein Wochenende, an dem wir wussten, dass wir eine Strafe bekommen würden, also haben wir uns auf das Rennen konzentriert. Es wird schwierig sein, auf dieser Strecke nach vorne zu kommen, aber wir werden unser Bestes geben, denn ein Erfolg würde an diesem Wochenende wirklich viel bedeuten.»

Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244