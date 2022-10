Laurent Mekies (Ferrari): «Die perfekte Runde»

Ferrari-Sportchef Laurent Mekies sprach nach dem Qualifying in Austin nicht nur über die Pole von Carlos Sainz. Er nutzte auch die Gelegenheit, ein paar nette Worte zu Red Bull-Chef Dietrich «Didi» Mateschitz zu sagen.

Obwohl Laurent Mekies nach dem Qualifying auf dem Circuit of the Americas die Pole und die zweitschnellste Runde von Carlos Sainz und Charles Leclerc bejubeln durfte, nutzte der Sportchef der Scuderia aus Maranello zunächst die Gelegenheit, sich zur traurigen Nachricht vom Tod des Red Bull-Chefs Dietrich «Didi» Mateschitz zu äussern.

«Er war ein Mensch, der eine Vision hatte und sehr viel zum Motorsport beigetragen hat. Auch für mich persönlich, ich hatte das Glück, viele Jahre lang für das Toro Rosso Team zu arbeiten. Jeder wird seine Leidenschaft für das Rennfahren und den Sport im Allgemeinen sehr stark vermissen. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freunden und jedem bei Red Bull», erklärte der Franzose.

Zur Qualifying-Leistung seiner Schützlinge, die nach dem Abschlusstraining die ersten beiden Plätze belegten, sagte Mekies: «Das ganze Team hat einen super Job gemacht, denn das war eine der kniffligsten Sessions der Saison. Am Freitag hatten wir im Grunde nur eine Stunde zur Vorbereitung, weil das zweite Training dem Reifentest für 2023 gewidmet war.»

«Und als wäre das nicht schon schwierig genug, machte uns auch noch der Wind das Leben schwer. Carlos und Charles haben eine starke Leistung gezeigt und sich so gut vorbereitet, dass beide mit gebrauchten Reifen durchs Q2 kamen», lobte der Ingenieur.

«Carlos hat die perfekte Runde gedreht und sich damit die Pole verdient, die er in diesem Jahr mehr als einmal nur knapp verfehlt hat», sagte Mekies über den Spanier, der am Ende der Schnellste war. er weiss: Müsste Leclerc wegen einer Motor-Strafe nicht von Platz 2 auf Position 12 rücken, hätte Ferrari die erste Startreihe bejubeln können.

«Das starke Ergebnis verdanken wir auch der Mannschaft an der Strecke und im Werk in Maranello, die es uns erlaubt hat, das Qualifying perfekt vorzubereiten und umzusetzen. Unser Auto ist hier sehr konkurrenzfähig, und das auf einer Strecke, die eine echte Bewährungsprobe für die Fahrzeuge darstellt», fügte Mekies stolz an.

Qualifying, USA

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,356 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,421

03. Max Verstappen (NL), 1:34,448

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:34,645

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,947

06. George Russell (GB), Mercedes, 1:34,988

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:35,598

08. Lando Norris (GB), McLaren, 1:35,690

09. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:35,876

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:36,319

11. Alex Albon (T), Williams, 1:36,368

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:36,398

13. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:36,740

14. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:36,970

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:37,147

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:36,949

17. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:37,046

18. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:37,068

19. Mick Schumacher (D), Haas, 1:37,111

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:37,244