Tränen bei Christian Horner: «Ich bin so dankbar»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weinte – nach dem Sieg von Max Verstappen in Austin, nach dem fünften Konstrukteurs-Pokal von RBR, vor allem aber nach dem Tod von Dietrich Mateschitz.

Christian Horner schämte sich seiner Tränen nicht, einer Mischung aus Freude und Trauer. Am 22. Oktober wurde bekannt, dass «Mr. Red Bull» Dietrich Mateschitz verstorben ist. Am 23. Oktober gewann Max Verstappen in Austin (Texas) einen weiteren Grand Prix, damit ist Red Bull zum fünften Mal nach 2010–2013 Gewinner des Konstrukteurs-Pokals der Formel 1.

Horner sagt: «Ganz besonders dieser Sieg hier bedeutet uns so unermesslich viel. Ich denke zurück an diese lange Reise, die wir mit Didi Mateschitz gemacht haben. Dietrich schätzte seine Privatsphäre, aber er war hat mit unglaublicher Leidenschaft gelebt. Vor allem Sport hatte es ihm angetan, und dabei ganz besonders die Formel 1.»

«Er hatte einen Traum, dass Red Bull eines Tages einen GP-Rennstall an den Start bringt, und am Ende kamen sogar zwei dabei heraus. Er hat uns allen eine unglaubliche Möglichkeit geschenkt, er hat an uns geglaubt und uns immer den Rücken gestärkt. Dieser Sieg und die WM-Titel in diesem Jahr, sie gehören ihm. Ihm zu Ehren werden wir heute feiern, denn das hätte er so gewollt.»

Es passt zum Nonkonformisten Mateschitz, dass er nicht wünschte, dass die Rennmannschaft Trauerflor zeigt. Stattdessen gab es den ganzen Tag Rolling Stones-Musik in der RBR-Box, die Lieblingsband von Didi, und viele Team-Mitglieder trugen ihm zu Ehren Jeans.

Horner weiter: «Es hat eine ganze Weile, bis wir den Markentitel ein neues Mal gewonnen haben. Aber wir haben nie aufgegeben, wir haben immer daran geglaubt, dass wir den Pott eines Tages wieder erringen werden. Jetzt hat es geklappt, und das sagt alles über das Talent und die Hingabe und den Durchhaltewillen dieser Mannschaft.»



«Ich denke ständig an Didi. Er war so ein Formel-1-Fan, er liebte die Rennfahrer, für ihn waren das echte Helden. Das ist der Grund, wieso so viele junge Piloten Hilfe von Red Bull erhalten. Mateschitz war ein so toller Charakter, mit diesem ansteckenden Lächeln. Wir werden ihn extrem vermissen, aber es ist schön zu wissen, dass er heute sehr glücklich wäre.»





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +55,078

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

12. Alex Albon (T), Williams, +75,057

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

15. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 78

09. Alonso 71

10. Bottas 46

11. Vettel 36

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 149

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8