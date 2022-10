Sebastian Vettel wie ein Löwe: Rang 8 beim USA-GP

Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hat in Austin sein bestes Rennen 2022 gezeigt: Er war schnell genug, um unter die ersten Sechs zu kommen, nach verpatztem Reifenwechsel kämpfte er sich wie ein Löwe zurück.

«Wieso hört dieser Mann auf?» fragte Martin Brundle angesichts eines Grossen Preises der USA, bei dem Sebastian Vettel nicht wie ein kommender Formel-1-Rentner fuhr, sondern wie ein erfolgshungriger Jungspund. Vettel und sein Aston Martin-Rennwagen waren an diesem Tag schnell genug, um unter die ersten Sechs zu fahren, zwischendurch führte Vettel sogar, aber Probleme beim Reifenwechsel warfen ihn auf Platz 13 zurück.

Seb kämpfte sich wieder in die Top-Ten und nahm Haas-Fahrer Kevin Magnussen in einem atemberaubenden Duell in der letzten Runde noch Rang 8 ab.

Danach sagte der 53-fache GP-Sieger Vettel: «Was willst du bei solch einem Stopp machen? Ich glaube schon, dass wir damit den sechsten Platz verloren haben.»

«Aber auf diese Weise hatten wir noch ein wenig mehr Spass. Klar ging es quasi um die goldene Ananas, aber auch wenige Punkte sind für uns viel wert, wenn wir in der WM noch Alfa Romeo abfangen wollen.»



«Beim Duell mit Kevin habe ich alles auf eine Karte gesetzt. Mir war nicht klar, ob Magnussen mir genug Platz lassen würde, die letzten Kurven waren reines Abenteuer.»



«Es war letztlich aber von beiden sehr fair. In diesen Passagen ist nicht viel Platz, also habe ich ihm genug Raum gelassen und er mir. Am Ende hatte ich die Nase vorn, das war wichtig.»



«Als ich die Ziellinie überkreuzte, platzte ich fast vor Adrenalin. Klar wurmt es mich, dass wir den sechsten Platz herschenken mussten, aber der Eindruck überwiegt, dass wir heute einen tollen Speed zeigen konnten.»



«Es war auch schön, wieder mal einen Grand Prix anzuführen. War eine Weile her.»



Wir haben uns erlaubt, rasch nachzusehen – es war in Baku 2021.





USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:42:11,687 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +5,023 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +7,501

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +8,293

05. George Russell (GB), Mercedes, +44,815

06. Lando Norris (GB), McLaren, +53,785

07. Fernando Alonso (E), Alpine, +55,078

08. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +65,354

09. Kevin Magnussen (DK), Haas, +65,834

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +70,919

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +72,875

12. Alex Albon (T), Williams, +75,057

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +76,164

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +81,763

15. Mick Schumacher (D), Haas, +84,490

16. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +90,487

17. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +103,588

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Unfall

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Dreher

Carlos Sainz (E), Ferrari, Kollision





WM-Stand (nach 19 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 391 Punkte

02. Leclerc 267

03. Pérez 265

04. Russell 218

05. Sainz 202

06. Hamilton 198

07. Norris 109

08. Ocon 78

09. Alonso 71

10. Bottas 46

11. Vettel 36

12. Ricciardo 29

13. Magnussen 24

14. Gasly 23

15. Stroll 13

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 656 Punkte

02. Ferrari 469

03. Mercedes 416

04. Alpine 149

05. McLaren 138

06. Alfa Romeo 52

07. Aston Martin 49

08. Haas 36

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8